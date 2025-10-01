Alpha: Λάκης και Σταύρος τα λένε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», αύριο (2/10)

Με τον 73 ετών… έφηβο Λάκη Γαβαλά σε μια ευρεία συνέντευξη, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανοίγει τον κύκλο εκπομπών «Πρωταγωνιστές» (Alpha) τη νέα σεζόν, την Πέμπτη (2/10) τα μεσάνυχτα.

Ο Γαβαλάς μιλά σχεδόν για όλα, σε μια κουβέντα η οποία αρχίζει με ξενάγηση του δημοσιογράφου στο σπίτι του επιδραστικού δημιουργού μόδας, συνεχίζεται στο ΟΑΚΑ με την κάμερα να καταγράφει τον Λάκη να υποβάλλεται σε εργομετρικά τέστ και καταλήγει σε μια βίλα με ιστορία στο Ξυλόκαστρο.

Διαβάστε επίσης

Naftemporiki TV: Επισήμως ως κανάλι περιφερειακής εμβέλειας από Δευτέρα (29/9) – Το πρόγραμμα του σταθμού

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίνεται από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

EUROVISION 2026: Με πολιτική παρέμβαση ενδεχόμενη αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό – Με ερωτηματικό η συμμετοχή και της Ισλανδίας