ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 16:10
Χρήστος Ιερείδης

01.10.2025 15:19

Alpha: Λάκης και Σταύρος τα λένε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωταγωνιστές», αύριο (2/10)

01.10.2025 15:19
gavalas

Με τον 73 ετών… έφηβο Λάκη Γαβαλά σε μια ευρεία συνέντευξη, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανοίγει τον κύκλο εκπομπών «Πρωταγωνιστές» (Alpha) τη νέα σεζόν, την Πέμπτη (2/10) τα μεσάνυχτα.

Ο Γαβαλάς μιλά σχεδόν για όλα, σε μια κουβέντα η οποία αρχίζει με ξενάγηση του δημοσιογράφου στο σπίτι του επιδραστικού δημιουργού μόδας, συνεχίζεται στο ΟΑΚΑ με την κάμερα να καταγράφει τον Λάκη να υποβάλλεται σε εργομετρικά τέστ και καταλήγει σε μια βίλα με ιστορία στο Ξυλόκαστρο.

