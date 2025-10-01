Εθνική Τράπεζα: Πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων που ενισχύει τα κεφάλαιά της αλλά με ρίσκο για τα κέρδη

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε δύο σημαντικές συμφωνίες για την πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου περίπου 200 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση των κεφαλαίων της και την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού. Οι συμφωνίες πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των επενδυτικών κεφαλαίων Bain Capital και EOS Group και περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια με και χωρίς εξασφαλίσεις, με τίμημα που φτάνει έως και 45% της αξίας τους.

Στο πρώτο χαρτοφυλάκιο, Project Etalia A, η πώληση αφορά απαιτήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις από καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 0,1 δισ. ευρώ. Το τίμημα ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου και αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας, ενώ η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα ανατεθεί σε αδειοδοτημένη εταιρεία μετά την ολοκλήρωση.

Στο δεύτερο χαρτοφυλάκιο, Project Etalia B, πωλούνται ανεξασφάλιστα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, συνολικού ύψους επίσης 0,1 δισ. ευρώ, με τίμημα πάνω από 25% του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Μετά την ολοκλήρωση, η διαχείριση θα ανατεθεί στην εταιρεία EOS Matrix Greece. Και στις δύο συναλλαγές, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα για την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, η πώληση σε σημαντική έκπτωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου υποδηλώνει περιορισμένα κέρδη και ενδεχόμενα ρίσκα για τη μελλοντική απόδοση των πωληθέντων χαρτοφυλακίων, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική εξυγίανσης συνοδεύεται από εμπορικές και οικονομικές προκλήσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης