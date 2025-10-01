Γλυφάδα: Φωτιστικό αποκολλήθηκε από το ταβάνι σε αίθουσα δημοτικού σχολείου – Οργή των γονέων για τις υποδομές

Σοκαριστικό περιστατικό που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, ένα φωτιστικό αποκολλήθηκε από το ταβάνι της αίθουσας της ΣΤ΄ τάξης και έπεσε στο πάτωμα, χωρίς να βρίσκονται μαθητές εκείνη την ώρα στην αίθουσα.

Ελέγχους και επισκευές ζητούν οι γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, σε καταγγελία του υπογραμμίζει πως τόσο ο ίδιος όσο και η Διεύθυνση του σχολείου είχαν επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις φθορές στο κτίριο: «Εδώ και αρκετά χρόνια ο Σύλλογος Γονέων και η Διεύθυνση του σχολείου έχουν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη για τα προβλήματα και τις φθορές στο κτίριο. Η Δημοτική Αρχή όμως, παρά τις συνεχείς αναφορές και αιτήματα, επέλεξε να αδιαφορήσει. Σήμερα η αδιαφορία αυτή εκδηλώθηκε με τρόπο που θα μπορούσε να κοστίσει ζωές», αναφέρει.

Οι γονείς περιγράφουν μια ζοφερή εικόνα του σχολικού κτιρίου, με «τουαλέτες με πόρτες που ”μαγκώνουν” τα παιδιά στο εσωτερικό τους, τοίχους γεμάτους υγρασία που καλύπτονται με ωραία βαψίματα, στέγη που αφήνει κεραμίδια να πέφτουν επικίνδυνα» και βρύσες σε κακή κατάσταση.

Απαιτούν άμεσο έλεγχο όλων των αιθουσών από μηχανικούς, ολοκληρωτική αποκατάσταση των φθορών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, τονίζοντας: «Με τη ζωή των παιδιών μας δεν θα παίζει κανείς!».

Από την πλευρά της, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Γλυφάδας, σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει το περιστατικό ως αποτέλεσμα της «χρόνιας υποσυντήρησης και υποχρηματοδότησης».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξης Στεφανίδης και Αργυρώ Θεοφιλόπουλου επισκέφθηκαν το σχολείο, όπου ενημερώθηκαν από τη διευθύντρια για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα, παρά τις εισηγήσεις του συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» επισημαίνει ακόμη ότι «από τη μία, εκατομμύρια ξοδεύονται για αναπλάσεις, παραλιακά μέτωπα, Εσπλανάδες και ”Αθηναϊκές Ριβιέρες”. Από την άλλη, η ασφάλεια των παιδιών μας θεωρείται ‘κόστος’». Απαιτεί άμεσους ελέγχους όλων των σχολικών κτιρίων, ολοκληρωμένη ανακαίνιση, αντισεισμική θωράκιση, κατάρτιση μητρώου κτιρίων και μόνιμο προσωπικό συντήρησης, τονίζοντας ότι «δεν θα δεχτούμε άλλο να χαρακτηρίζεται η ασφάλεια των παιδιών ”κόστος”, ενώ η εξυπηρέτηση των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων βαφτίζεται ”ανάπτυξη”».

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – εξπρές

Αχαρνών: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η 4χρονη φεύγει μόνη της από το νηπιαγωγείο – ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας