Πάνος Ρούτσι: Αρνείται εξετάσεις και ιατροφαρμακευτική φροντίδα – Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Για ακόμη μια φορά, αρνήθηκε τις εξετάσεις και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, από την έναρξη της απεργίας του πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη έχει διασφαλιστεί επιχειρησιακή ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Oι διασώστες παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του, με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τακτικό ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο Πάνος Ρούτσι μέχρι σήμερα αρνείται να υποβληθεί σε εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον χρειαστεί.

«Μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

