Βοιωτία: Ένα μήνα φυλακή στην 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη (video)

Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της φυλάκισης 14 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τον έναν, στην 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Η 62χρονη βρέθηκε σήμερα στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο της Θήβας, αντιμέτωπη με το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, η έδρα ζήτησε να οδηγηθεί στη φυλακή για έναν μήνα, καθώς δεν της αναγνώρισε κανέναν ελαφρυντικό.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της προανάκρισης που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

