Βοιωτία: Ένα μήνα φυλακή στην 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της φυλάκισης 14 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τον έναν, στην 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματα.
Η 62χρονη βρέθηκε σήμερα στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο της Θήβας, αντιμέτωπη με το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.
Όπως αναφέρει το tvstar.gr, η έδρα ζήτησε να οδηγηθεί στη φυλακή για έναν μήνα, καθώς δεν της αναγνώρισε κανέναν ελαφρυντικό.
Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της προανάκρισης που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.
Διαβάστε επίσης:
Θρήνος στην Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος μετά από χορήγηση αντιβίωσης
Λάρισα: Από πνευμοθώρακα πέθανε ο 53χρονος χρυσοθήρας – Αύριο η κηδεία του
O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.