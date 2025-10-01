search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2025 18:03

Βοιωτία: Ένα μήνα φυλακή στην 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη (video)

01.10.2025 18:03
voiotia_62xroni_0110_1920-1080_new

Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της φυλάκισης 14 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τον έναν, στην 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματα.

Η 62χρονη βρέθηκε σήμερα στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο της Θήβας, αντιμέτωπη με το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, η έδρα ζήτησε να οδηγηθεί στη φυλακή για έναν μήνα, καθώς δεν της αναγνώρισε κανέναν ελαφρυντικό.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της προανάκρισης που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στην Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος μετά από χορήγηση αντιβίωσης

Λάρισα: Από πνευμοθώρακα πέθανε ο 53χρονος χρυσοθήρας – Αύριο η κηδεία του

O Κοκλώνης αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa astronautes 55- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» εργαζομένων στη NASA: «Φοβάμαι ότι θα έχουμε θάνατο αστροναύτη»- Τι λένε για τις περικοπές του Τραμπ

trump-arab-countries
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Hunter S. Thompson
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

telekontrol
MEDIA

Αντιμετάθεση επεισοδίων σειρών του Alpha στο Top 10 τηλεθέασης της Τρίτης (30/9)

prwtoselido entos new neo
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

patoulis georgiadis
ΥΓΕΙΑ

Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο - Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 19:38
nasa astronautes 55- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» εργαζομένων στη NASA: «Φοβάμαι ότι θα έχουμε θάνατο αστροναύτη»- Τι λένε για τις περικοπές του Τραμπ

trump-arab-countries
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενωμένοι στην οργή» – Πώς η αποτυχημένη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα οδήγησε στην πρόταση 21 σημείων για τη Γάζα

Hunter S. Thompson
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές θα επανεξετάσουν τον θάνατο του Hunter S. Thompson το 2005

1 / 3