Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – εξπρές

Ξεκινά την Πέμπτη η διήμερη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της Ελλάδας μέχρι και την Παρασκευή (3/10).

Λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα, θα είναι την Πέμπτη σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη, η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων επικοινώνησε με τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η πορεία της κακοκαιρίας

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Ήδη, η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας του επόμενου διημέρου. Ψυχρές αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης, που θα έρθουν στην περιοχή της Ελλάδας μέσω της Αδριατικής, θα προκαλέσουν αυτή τη σημαντική επιδείνωση του καιρού.

Οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας θα επηρεαστούν από ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Την Πέμπτη (2/10)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή (3/10)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

– Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

– Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

– Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

– Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τη χειμερινή περίοδο

Σήμερα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συγκάλεσε ευρεία συντονιστική σύσκεψη, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για τον καλύτερο συντονισμό και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

«Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε καθαρά ποια ζητήματα δημιουργούν κάθε χρόνο δυσκολίες στη διαχείριση των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετός, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά», επεσήμανε ο υπουργός και αναφέρθηκε στους πέντε βασικούς άξονες, από την προετοιμασία μέχρι τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την παρακολούθηση των προβλέψεων της ΕΜΥ. «Πρέπει να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα», τόνισε.

Οι άξονες στους οποίους αναφέρθηκε είναι η ασάφεια των αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και δήμων, η διαχείριση κρίσιμων υποδομών, η ανάγκη για κοινή βάση αναφοράς στις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι διαδικαστικές καθυστερήσεις και η ανάγκη για ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

