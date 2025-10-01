search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.10.2025 10:40

Καιρός: Σοβαρό alert από Μαρουσάκη – Η κακοκαιρία «θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας»

01.10.2025 10:40
vroxi kakokairia

Την σοβαρότητα της κακοκαιρίας που έρχεται στη χώρα υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, υπογραμμίζοντας ότι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά το κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει το σύνολο της χώρας και προειδοποιώντας για «κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους».

Αναλυτικά, ο Κλ. Μαρουσάκης σημείωνει:

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει και οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
Διάρκεια 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή).
Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή κοντά σε ορεινούς όγκους.
Ισχυρές βροχές – καταιγίδες.
Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στις θαλασσές μας.
Χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα βόρεια – Μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.
Επίσης στους χάρτες με τίτλο “Πιθανότητα Καταιγίδας” μπορείτε να παρακολουθήσετε ποιες περιοχές εμφανίζουν τις περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης καταιγίδων.
Αυτές είναι κυρίως θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι θάλασσες μας έχω συσσωρεύσει μεγάλα ποσά θερμότητας από τους καλοκαιρινούς μήνες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που οδηγούν σε έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια.
ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ
Στον τελευταίο μας χάρτη εντοπίζουμε την θερμοκρασιακή διαφορά που θα αναπτυχθεί μεταξύ βορρά και νότου η οποία ενδεχομένως να ξεπεράσει και τους 20 βαθμούς κελσίου.
Χειμώνας στο βορρά – Φθινόπωρο στο νότο.
Βελτίωση καιρικών συνθηκών το σαββατοκύριακο.
Πιθανή νέα κακοκαιρία τη νέα εβδομάδα.
Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή
Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!

