Αχαρνών: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η 4χρονη φεύγει μόνη της από το νηπιαγωγείο – ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο από την 4χρονη που διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου στον Άγιο Παντελεήμονα και βγήκε μόνη της στο δρόμο διανύοντας 500 μέτρα στην Αχαρνών.

Στο βίντεο που φέρνει στο φως το Mega φαίνεται η μικρή Ειρήνη να έχει βγει έξω από το νηπιαγωγείο της. Τριγύρω της γονείς που περιμένουν στο σχόλασμα τα παιδιά τους. Το κοριτσάκι με την τσάντα της στην πλάτη κοντοστέκεται για λίγο και ύστερα χάνονται τα ίχνη της.

Η μητέρα του παιδιού, που περίμενε να σχολάσει ώστε να παραλάβει το παιδί της, διαπίστωσε ότι τελικά είχε βγει από άλλη έξοδο. Έντρομη, κάλεσε τις Αρχές που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν τη διευθύντρια για παραμέληση εποπτείας.

Λίγη ώρα αργότερα η 4χρονη βρέθηκε, ευτυχώς καλά στην υγεία της, καθώς την είδε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της και την παρέδωσε στην αστυνομία όταν την εντόπισε.

Το χρονικό του περιστατικού

Στις 12:40 η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα. Διανύει με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών, ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι τη σταματά και τη ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, της μιλά τρυφερά και την πείθει να κάτσει στο καφέ μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της. Η υπάλληλος της καφετέριας μίλησε στο “Live News”: “Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι, με ενημέρωσε”.

Η υπάλληλος δεν χάνει καιρό. Καλεί την Άμεση Δράση και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καταφτάνουν στο σημείο.

Στο φως φέρνει το Mega φωτογραφίες από τη στιγμή που αστυνομικός καθησυχάζει τη μικρή Ειρήνη. Τη χαϊδεύει τρυφερά στο μέτωπο, την παίρνει αγκαλιά και στη συνέχεια την οδηγεί προς το περιπολικό.

«Χτες το μεσημέρι. Μεσημεράκι, 1 ήταν, 12 ήταν; Προφανώς κάποια άλλα παιδιά άνοιξαν την πόρτα να βγουν και βγήκε κι αυτό μαζί με τα άλλα παιδιά. Εγώ αυτό κατάλαβα», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Πάνω από μία ώρα έλειπε το παιδί

Όπως έγινε γνωστό, αναζητούσαν το κορίτσι σχεδόν μία ώρα. Στις 1 παρά 20 έφυγε από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος. Στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και στις 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία.

«Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η νηπιαγωγός.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Την ίδια ώρα Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, ένα παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, που ήταν στο σημείο, την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους και έφυγε μόνο του περπατώντας.

