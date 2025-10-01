search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
BUSINESS

01.10.2025 08:15

Η Castellano Properties ενισχύει την συμμετοχή της στον Όμιλο AKTOR στο 18,547%

01.10.2025 08:15
aktor group

Η Castellano Properties προχώρησε σε σημαντική αύξηση της συμμετοχής της στον Όμιλο AKTOR, ενισχύοντας τον στρατηγικό της ρόλο στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 η εταιρεία απέκτησε 10.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 4,902% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Μετά την αγορά, η συνολική συμμετοχή της Castellano ανέρχεται σε 37.836.870 μετοχές, ποσοστό 18,547% από 13,645% που κατείχε προηγουμένως. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της και να συμμετάσχει πιο ενεργά στις μελλοντικές εξελίξεις του Ομίλου AKTOR.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση της συμμετοχής αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Castellano στις αναπτυξιακές προοπτικές της AKTOR και στα νέα έργα που έχει δρομολογήσει στους τομείς των τεχνικών και ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στο μετοχικό κεφάλαιο, σηματοδοτώντας πιθανές περαιτέρω κινήσεις στρατηγικής εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Σημαντικές μεταβολές στα αποτελέσματα 6μήνου λόγω πώλησης ΗΛΕΚΤΩΡ και λήξης παραχώρησης της Αττικής Οδού

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

