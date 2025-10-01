Η ηθοποιός που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, Τίλι Νόργουντ, προκαλεί σάλο στο Χόλιγουντ

Η Τίλι Νόργουντ είναι ίσως η πιο πολυσυζητημένη ηθοποιός στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Έχει μάλιστα ειπωθεί ότι θα μπορούσε να είναι η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν.

Παρά το λαμπερό της χαμόγελο, την αυξανόμενη διαδικτυακή της παρουσία και την δηλωμένη επιθυμία της να χτίσει μια καριέρα στη μεγάλη οθόνη, η Τίλι δεν είναι η αληθινή.

Αυτή η επίδοξη ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης είναι δημιούργημα της παραγωγού Eline Van der Velden, Διευθύνουσας Συμβούλου του ευρωπαϊκού στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης Particle6.

Η Particle6 λάνσαρε την Τίλι στο Instagram πριν από αρκετούς μήνες και έχει γίνει διεθνές πρωτοσέλιδο αυτή την εβδομάδα, αφού η Van der Velden μίλησε σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη στη Σύνοδο Κορυφής της Ζυρίχης, ένα συνέδριο δημιουργικών βιομηχανιών που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Η παραγωγός, η οποία μόλις λάνσαρε ένα στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Xicoia, δήλωσε στο φόρουμ ότι τα στούντιο και άλλες εταιρείες ψυχαγωγίας υιοθετούσαν σιωπηλά την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ήμασταν σε πολλές αίθουσες συνεδριάσεων γύρω στον Φεβρουάριο και όλοι έλεγαν: “Όχι, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν πρόκειται να συμβεί”. Έπειτα, μέχρι τον Μάιο, οι άνθρωποι έλεγαν: “Πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί σας”, ανέφερε η Van der Velden.

«Όταν λανσάραμε για πρώτη φορά την Τίλι, οι άνθρωποι έλεγαν: “Τι είναι αυτό;” και τώρα θα ανακοινώσουμε ποιο πρακτορείο θα την εκπροσωπήσει τους επόμενους μήνες».

Η Van der Velden έχει προβλέψει ότι ο 21ος αιώνας θα «καθοριστεί από το ψηφιακό ταλέντο».

Επίσης, δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες της για την ηθοποιό της τεχνητής νοημοσύνης, δηλώνοντας στο βρετανικό Broadcast International τον Ιούλιο: «Θέλουμε η Τίλι να είναι η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή η Νάταλι Πόρτμαν, αυτός είναι ο στόχος αυτού που κάνουμε».

Ο λογαριασμός της Τίλι στο Instagram την περιγράφει ως «δημιούργημα». Περιλαμβάνει κολακευτικές εικόνες από την καθημερινότητά της – να κάθεται έξω από μια καφετέρια, να ψάχνει σε κρεμάστρες ρούχων και να βγάζει φωτογραφίες σε ένα πάρκο – καθώς και να προσφέρει μια γεύση από το υπνοδωμάτιό της και το ακατάστατο γραφείο της.

Μια ανάρτηση περιλαμβάνει ένα μοντάζ από κλιπ που υποτίθεται ότι την δείχνουν σε διάφορους κινηματογραφικούς ρόλους, με τη συνοδευτική λεζάντα: «Σε 20 δευτερόλεπτα πάλεψα με τέρατα, έφυγα από εκρήξεις, σου πούλησα ένα αυτοκίνητο και παραλίγο να κερδίσω ένα Όσκαρ. Όλα σε μια μέρα δουλειάς… κυριολεκτικά!».

Υπάρχει ακόμη και ένα σύντομο κωμικό σκετς που δείχνει την Τίλι στον «πρώτο της ρόλο» σε ένα κωμικό σκετς με τίτλο Επίτροπος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ανησυχία για την αντικατάσταση των πραγματικών ηθοποιών και των δημιουργών από «ψηφιακά αντίγραφα» που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν ένας από τους λόγους για τη απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ το 2023, και το «ντεμπούτο» της Τίλι έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον πραγματικό κόσμο.

Όταν της έδειξαν μια φωτογραφία της Τίλι Νόργουντ από το Variety, η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ είπε ότι βρήκε την εξέλιξη «τρομακτική».

«Όχι, σοβαρά μιλάς; Αυτό είναι Τεχνητή Νοημοσύνη;» είπε η Μπλαντ. «Θεέ μου. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά τρομακτικό. Ελάτε, πρακτορεία, μην το κάνετε αυτό. Παρακαλώ σταματήστε. Παρακαλώ σταματήστε να μας αφαιρείτε την ανθρώπινη σύνδεσή μας».

Απαντώντας σε μια από τις αναρτήσεις της Τίλι στο Instagram, ο ηθοποιός Μπρένταν Μπράντλεϊ έγραψε: «Το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει επιδιώκει κυρίως να δωροδοκήσει, όχι να δώσει. Να εκμεταλλευτείτε, όχι να διασκεδάσετε».

Μια άλλη ηθοποιός, η Κάιλι Κάρσον, έγραψε: «Αυτό που κάνετε δεν είναι έξυπνο ή φουτουριστικό, είναι επιβλαβές. Θέτετε σε κίνδυνο τις καριέρες των ανθρώπων και αντιμετωπίζετε τους καλλιτέχνες ως αναλώσιμους. Οι άνθρωποι ζωντανεύουν ιστορίες με έναν τρόπο που η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί».

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η Τίλι είχε μια ασυνήθιστη ομοιότητα με τη Σκωτσέζα ηθοποιό Μπράιονι Μονρόε, η οποία και η ίδια συμμετείχε στη διαμάχη, δηλώνοντας: «Μου έχει γνωστοποιηθεί ότι μια εικόνα του προσώπου μου μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για αυτήν την εικόνα της «Τίλι Νόργουντ» (μιας «ηθοποιού» που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη)».

Η Van der Velden απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι χαρακτήρες της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να κρίνονται με βάση τα δικά τους προσόντα και όχι να συγκρίνονται με τους ανθρώπινους ηθοποιούς.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα (AEST), είπε ότι η Τίλι δεν ήταν υποκατάστατο ενός ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο, παρομοιάζοντάς την με πράγματα όπως το animation, το κουκλοθέατρο και το CGI, τα οποία «άνοιξαν νέες δυνατότητες χωρίς να αφαιρούν από την ζωντανή υποκριτική».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να χτίζουμε ιστορίες. Είμαι η ίδια ηθοποιός και τίποτα – σίγουρα όχι ένας χαρακτήρας της Τεχνητής Νοημοσύνης – δεν μπορεί να αφαιρέσει την τέχνη ή τη χαρά της ανθρώπινης ερμηνείας», είπε η Van der Velden.

«Εκπροσωπεί τον πειραματισμό, όχι την υποκατάσταση».

