01.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

01.10.2025 19:52

Προς το «ναι» ο ΣΥΡΙΖΑ για την Belharra, συντάσσονται οι βουλευτές – Διαφωνία από Ζαχαριάδη και Καλπάκη

01.10.2025 19:52
SYRIZA_LOGO_FILE

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση που έγινε σήμερα στα όργανα, φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν οι όποιες διαφωνίες υπήρχαν σε βουλευτές για την υπερψήφιση της συμφωνίας για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra.

Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται (εκτός απροόπτου) να ψηφίσει «ναι» κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου. Από την άλλη, κορυφαία στελέχη του κόμματος διαφώνησαν κατά την συνεδρίαση του προεδρείου της ΚΟ. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, στη σύσκεψη του προεδρείου σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να δώσει χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση μετά την «οικτρή αποτυχία» Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη, ο γραμματέας της ΚΕ, Στέργιος Καλπάκης, σημείωσε πως «είναι μεγάλο πολιτικό λάθος» η απόφαση αυτή καθώς και πως «έπρεπε να έχει συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία».

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία αναμένεται να συνεδριάσει αύριο για την προετοιμασία της ΚΕ, όπου πιθανόν να εκφραστούν κι εκεί διαφωνίες από στελέχη που δεν είναι βουλευτές, σε επίπεδο ΚΟ όμως η απόφαση φαίνεται να έχει ληφθεί.

Νωρίς το μεσημέρι, συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου, όπου κατατέθηκαν οι αντιρρήσεις και οι ανησυχίες βουλευτών και από την άλλη επιχειρηματολόγησαν όσοι συμφωνούν με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά όσων έχουν ενστάσεις τέθηκαν ερωτηματικά  για το αν χρειάζεται μια 4η φρεγάτα σε μια εποχή που η κοινωνία πιέζεται από την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα. Από την άλλη σημειώθηκε πως η στρατηγική της αμυντικής θωράκισης της χώρας και της αξιολόγησης των συγκεκριμένων φρεγατών ως κρίσιμο αμυντικό εξοπλισμό για τη χώρα, είχε ξεκινήσει από την διακυβέρνηση Τσίπρα, είχε ψηφιστεί το 2022, και πρέπει να ψηφιστεί κει τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τομεάρχης Άμυνας Συμεών Κεδίκογλου σημείωσε μάλιστα πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να φανεί συνεπής σε αυτή τη στρατηγική αν θέλει να είναι αξιόπιστος. Επιπλέον, οι «στρατιωτικοί» του κόμματος (Τμήμα Άμυνας) επιχειρηματολόγησαν υπέρ της αγοράς, παρά το υψηλό κόστος.

Αν και οι σχετικές αντιρρήσεις του Παύλου Πολάκη φάνηκε να κάμπτονται αφού συντάχθηκε με το «ναι», η Ρένα Δούρου ήταν η μόνη που επέμεινε στην καταψήφιση εστιάζοντας στη μη πρόβλεψη ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, κ.λπ.

Ακολούθησε η συνεδρίαση του προεδρείου του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Σωκράτη Φάμελλο, όπου δεν έγινε ψηφοφορία ωστόσο η ζυγαριά φάνηκε να γέρνει υπέρ του «ναι». Στο προεδρείο μετέχουν ο Γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, η Δ’ αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Χρήστος Γιαννούλης και Νίκος Παππάς, ο Γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ συμμετείχε και ο τομεάρχης Άμυνας Συμεών Κεδίκογλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 21:15
