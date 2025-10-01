search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 15:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

01.10.2025 14:58

Κατάθεση Μυλωνάκη: Για νίκη μιλά το ΠΑΣΟΚ – Η κυβέρνηση δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

01.10.2025 14:58
exetastiki_opekepe_new

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν νίκη που προήλθε από την πίεση τους το ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης δέχθηκε να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει.

Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι».

ΣΥΡΙΖΑ: Το Μαξίμου δεν άντεξε την πίεση των αποκαλύψεων για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού με την οποία δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής.

Η Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι η αλήθεια θα βγει στο φως παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει ξανά τη διαδικασία στήνοντας έναν «μηχανισμό χειραγώγησης». Σε ό,τι αφορά το ρόλο Μυλωνάκη, η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι οι δηλώσεις και οι υπεκφυγές του υφυπουργού «αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός μπορεί ύστερα από όλα αυτά να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε, κρυπτόμενος πίσω από τους υπουργούς του και ουσιαστικά τον καλεί να καταθέσει και ο ίδιος στην Επιτροπή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Υπό το βάρος της αλήθειας, των αποκαλύψεων και των στοιχείων, ο υφυπουργός παρά τω ΠρωθυπουργώΓιώργος Μυλωνάκης, αναγκάζεται να δηλώσει ότι θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, την ίδια στιγμή που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στερείται ήδη δισεκατομμύρια κονδυλίων λόγω του «γαλάζιου» σκανδάλου.

Η κυβερνητική πλειοψηφία επιχείρησε να ελέγξει και να στραγγαλίσει ξανά τη διαδικασία, αποκλείοντας βασικούς μάρτυρες όπως τους κ. Σαλμά και Μπουκώρο, αλλά και τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη», στήνοντας έναν μηχανισμό χειραγώγησης και προσπάθειας διάχυσης ευθυνών. Όμως η αλήθεια θα βγει στο φως. Οι δηλώσεις και οι υπεκφυγές Μυλωνάκη αποκαλύπτουν ποιος έδινε γραμμή, ποιος γνώριζε, ποιος κάλυπτε και ποιος ενορχήστρωνε.

Του θυμίζουμε ότι η κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένορκη. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά για λογοδοσία απέναντι στον ελληνικό λαό. Όσοι συμμετείχαν και συγκάλυψαν το σκάνδαλο ή εκμεταλλεύτηκαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κομματικά οφέλη, θα αποκαλυφθούν. Όλα αυτά βέβαια δεν θα έπρεπε να συζητιούνται στην αίθουσα της Βουλής αλλά σε εκείνη των δικαστηρίων, αν είχε προχωρήσει η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – ΝΕΑΡ για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής.

Ο κ. Μητσοτάκης με την ιδιότητα του επικεφαλής του επιτελικού κράτους τι έχει να πει; Γνώριζε το σκάνδαλο; Του το είπε κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος υπουργός του; Θα κρυφτεί ξανά πίσω από τους υπουργούς του ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για το σκάνδαλο που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου; Μήπως πρέπει και ο ίδιος να περάσει αυτοβούλως από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής;

1 / 3