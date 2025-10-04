search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 16:58

Λάρισα: Συνθήματα στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

04.10.2025 16:58
rouvikonas21

Σε βανδαλισμούς έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέλη του Ρουβίκωνα, στη Λάρισα.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά, ήταν «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».

Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρει η ΝΔ.

Kαταδικάζει και ο Κακλαμάνης

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού», τονίζει ο Νικήτας Κακλάμανης.

«Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από Αμοργό: «Η πρωτοβουλία με τα θαλάσσια πάρκα μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

Τσουκαλάς: Ζητάτε βραβείο επειδή η Κοβέσι είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;

Τι άφησε η επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι: Οι αιχμές, τα μηνύματα, η διπλωματική γλώσσα και η «ωραιοποίηση» από την κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Άρης 3-0: Σαρωτικοί οι Κρήτικοι, «διέλυσαν» την ομάδα του Χιμένεθ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:09
greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

1 / 3