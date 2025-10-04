Λάρισα: Συνθήματα στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σε βανδαλισμούς έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μέλη του Ρουβίκωνα, στη Λάρισα.

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά, ήταν «παρέμβαση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, στη Λάρισα, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό πείνας-πατέρα θύματος των Τεμπών Πάνο Ρούτσι. Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι».

Την καταδίκη της εκφράζει σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρει η ΝΔ.

Kαταδικάζει και ο Κακλαμάνης

Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καταδίκασε την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Καπετάνου, τονίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού», τονίζει ο Νικήτας Κακλάμανης.

«Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο», καταλήγει.

