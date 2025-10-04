search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:59
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 12:55

Το επετειακό βίντεο της ΝΔ για τα 51 χρόνια από την ίδρυσή της

04.10.2025 12:55
51 hronia nd (1)

51 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα ανάρτησε ένα επετειακό βίντεο.

Πρωταγωνιστής του βίντεο ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωσταντίνος Καραμανλής, αλλά και όλοι οι μετέπειτα πρόεδροι της παράταξης και οι πρωθυπουργοί έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Κάποιοι βρίσκουν αστείο τη φυλάκιση των μελών του στολίσκου Flotilla – Και κάνουν πλάκα με την Πέρκα και άλλους

Αιχμές Πέτσα για Μαξίμου, Φλωρίδη, Γεωργιάδη στο θέμα Ρούτσι

Και τι καταλαβαίνουν οι… κουτόφραγκοι από άρθρο 86;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouvikonas21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λάρισα: Συνθήματα στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

flotilla_for_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»

guardiola
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πεπ Γκουαρδιόλα: Ξεσπά για τη Γάζα – «Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας»

keratsini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα και τα διέλυσε (Video)

alba
LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 16:58
rouvikonas21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λάρισα: Συνθήματα στο γραφείο του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου έγραψαν μέλη του Ρουβίκωνα – Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

flotilla_for_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν στην Τουρκία»

guardiola
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πεπ Γκουαρδιόλα: Ξεσπά για τη Γάζα – «Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας»

1 / 3