Το επετειακό βίντεο της ΝΔ για τα 51 χρόνια από την ίδρυσή της

51 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα ανάρτησε ένα επετειακό βίντεο.
Πρωταγωνιστής του βίντεο ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωσταντίνος Καραμανλής, αλλά και όλοι οι μετέπειτα πρόεδροι της παράταξης και οι πρωθυπουργοί έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
