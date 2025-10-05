search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 21:27

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

05.10.2025 21:27
routsi-syntagma

Αρκετές χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε και σήμερα στην Αθήνα για να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι ο οποίος για 3 εβδομάδες στέκεται μπροστά στη Βουλή, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα της εκταφής του γιου του και να μάθει τα πραγματικά αίτια του θανάτου του.

Στην διάρκεια της συγκέντρωσης έφτασαν και αλληλέγγυοι που νωρίτερα είχαν διαμαρτυρηθεί έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ για τη Γάζα.

Κόσμος χαιρετούσε τον Ρούτσι ο οποίος με τη σύζυγό του χαιρέτησε ξανά το πλήθος, το οποίο φώναζε συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί».

Αρκετοί έγραφαν επίσης μηνύματα αλληλεγγύης στον αγώνα του.

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζουν αλληλέγγυοι.

Η συγκέντρωση συνεχίζεται και τη νύχτα με ένα μουσικό κάλεσμα σε ήρεμους τόνους, με τον Πάνο Ρούτσι να μένει στη σκηνή του καθώς η υγεία του έχει επιδεινωθεί και χρειάζεται προσοχή.

Να σημειωθεί πως έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Δείτε εικόνες:

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

Εμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη και η συνοδηγός του τροχαίου με θύμα την 21χρονη φοιτήτρια

Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω συγκεντρώσεων για Ρούτσι και Παλαιστίνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 23:13
peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας – Άγνωστος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

PaokOly
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1: Θρίαμβος με ανατροπή για τον «Δικέφαλο»

vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

1 / 3