Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Αρκετές χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε και σήμερα στην Αθήνα για να συμπαρασταθεί στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι ο οποίος για 3 εβδομάδες στέκεται μπροστά στη Βουλή, ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα της εκταφής του γιου του και να μάθει τα πραγματικά αίτια του θανάτου του.

Στην διάρκεια της συγκέντρωσης έφτασαν και αλληλέγγυοι που νωρίτερα είχαν διαμαρτυρηθεί έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ για τη Γάζα.

Κόσμος χαιρετούσε τον Ρούτσι ο οποίος με τη σύζυγό του χαιρέτησε ξανά το πλήθος, το οποίο φώναζε συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί».

Αρκετοί έγραφαν επίσης μηνύματα αλληλεγγύης στον αγώνα του.

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζουν αλληλέγγυοι.

Η συγκέντρωση συνεχίζεται και τη νύχτα με ένα μουσικό κάλεσμα σε ήρεμους τόνους, με τον Πάνο Ρούτσι να μένει στη σκηνή του καθώς η υγεία του έχει επιδεινωθεί και χρειάζεται προσοχή.

Να σημειωθεί πως έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Δείτε εικόνες:

