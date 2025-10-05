search
05.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

05.10.2025 13:27

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν νιώθω ακόμα ότι είμαι στο 100%, αλλά στην πρεμιέρα θα είμαι έτοιμος» (Video)

05.10.2025 13:27
antetokounmpo bucks (1)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο-μία ημέρα μετά την άφιξή του-την Παρασκευή (3/10) στο Μαϊάμι, επέστρεψε χθες (4/10) για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν στις προπονήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού έχασε τις πρώτες μέρες του προπονητικού καμπ, ενώ παρέμεινε στην Ελλάδα, αναρρώνοντας από Covid-19.

Οι Μπακς βρίσκονται από την Τρίτη στο Μαϊάμι για μερικές ημέρες προπονήσεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της προετοιμασίας τους εναντίον των Χιτ τη Δευτέρα.

 Ο Αντετοκούνμπο, όπως αναφέρει στο ESPN ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, συμμετείχε μόνο σε ανέπαφη προπόνηση. «Είπε ότι θα χρειαστεί τρεις καλές μέρες», τόνισε ο Ρίβερς και συμπλήρωσε: «Το κλειδί για την ομάδα μας κάθε χρόνο είναι τα λεπτά που ο Γιάννης δεν παίζει. Έτσι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και ίσως αυτό μας βοηθήσει μακροπρόθεσμα».

«Νομίζω ότι επηρέασε το σώμα μου. Δεν νιώθω ακόμα 100% σωματικά», είπε ο Αντετοκούνμπο  και συνέχισε: «Απλώς το παίρνω μέρα με τη μέρα, επιστρέφω σε φόρμα. Μπόρεσα ανεβοκατεβαίνω λίγο. Αύριο θα είμαι λίγο καλύτερα. Έχω περίπου 18 μέρες μέχρι το πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι θα είμαι καλά».

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος γίνεται 31 ετών τον Δεκέμβριο, μπαίνει στην 13η σεζόν του, όλες με την ομάδα του Μιλγουόκι. 

Είναι εννέα φορές All-Star, πρωταθλητής NBA, δύο φορές MVP, MVP Τελικών NBA και είναι ένας από τους δύο μόνο παίκτες-Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ των πρωταθλητών Οκλαχόμα Θάντερ  ο άλλος- που έχουν μέσο όρο τουλάχιστον 30 πόντους ανά παιχνίδι σε καθεμία από τις τρεις τελευταίες σεζόν. 

