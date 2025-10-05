Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Τη στρατηγική της σχεδιάζει η Αθήνα μετά το νέο «βραχυκύκλωμα» – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Την σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αποτυπώνει το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις πάτησε το πόδι του στην Αθήνα, επιστρέφοντας από την Αμοργό, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, και τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, φορέα υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για τα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει με το έργο και, όπως αναφέρθηκε από αρμόδιες πηγές, σύντομα θα υπάρξουν και οι σχετικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης επί του θέματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ είχαν εκδώσει κοινή ανακοίνωση με την οποία διατράνωναν τη δέσμευση των δύο χωρών για την υλοποίηση του έργο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σύσκεψη αποφασίστηκε να μην υπάρξουν «εν θερμώ» ανακοινώσεις για ένα θέμα που θεωρείται μείζονος εθνικής σημασίας.

Τι προηγήθηκε

Το μπλέξιμο προκλήθηκε από δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», που ανέφερε πως ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ένσταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ρεπορτάζ που ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διέψευσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κυπριακού μέσου, ο ΑΔΜΗΕ ζητά την αναγνώριση δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Επιχειρεί δηλαδή, όπως ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ, να ανατρέψει το Πλαίσιο Συμφωνίας που είχε υπογραφεί από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας τον Ιούλιο του 2024, το οποίο προβλέπει πως η Κύπρος δεν θα πληρώνει στο στάδιο της κατασκευής του έργου όλα τα έξοδα που γίνονται αλλά μόνο 25 εκατ. τον χρόνο, για την περίοδο 2025-2029.

Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες θα πληρωθούν σταδιακά από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού στην Κύπρο (με αναλογία 63-37%), μετά τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το κυριότερο, ανέφερε το δημοσίευμα, είναι ότι ο φορέας υλοποίησης αμφισβητεί και επιχειρεί να ανατρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο που ενέκριναν ΡΑΕΚ και ΡΑΑΕΥ τον Ιούλιο του ’24, αφού πρώτα ενσωμάτωσαν σε αυτό το Πλαίσιο Συμφωνίας των κυβερνήσεων για τα 125 εκατ. μέχρι και το 2029 από πλευράς Κύπρου.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του ΑΔΜΗΕ. «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του το πρωί της Κυριακής (5/10).

«Θέλω να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση», είπε.

«Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε το δημοσίευμα λέγοντας ότι διεκδική 25 εκατ. ευρώ.

«Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά» αναφέρει μεταξύ άλλων.

