ΚΟΣΜΟΣ

05.10.2025 08:34

Ινδονησία: Στους 37 οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου – Σβήνουν οι ελπίδες για τους 26 αγνοούμενους

05.10.2025 08:34
indonisia

Στους 37 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στο νησί Ιάβα στην Ινδονησία τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ 26 άνθρωποι ακόμη αγνοούνται

Το σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, κατέρρευσε την ώρα που οι έφηβοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή σε τζαμί που στεγαζόταν σε χαμηλό όροφο του κτιρίου, ενώ οι υψηλότεροι όροφοι βρίσκονταν υπό κατασκευή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε «37, (…) και 26 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Γιούντι Μπραμάτγιο, διευθυντής της υπηρεσίας.

Στην Ινδονησία, την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, υπάρχουν συνολικά 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία, όπου φοιτούν 7 εκατομμύρια μαθητές.

