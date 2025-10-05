search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 19:53

Κύπρος: «Με ανησυχεί η διασάλευση των σχέσεων Αθήνας – Λευκωσίας» δηλώνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ

05.10.2025 19:53
neofytou

Για τον κίνδυνο να χαλάσουν οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, εξαιτίας των εξελίξεων με την ηλεκτρική διασύνδεση, μιλάει ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «όσοι, επικαλούμενοι γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, κατάφεραν να οδηγήσουν τη χώρα μας σε αυτή τη μετωπική σύγκρουση με την Αθήνα, έχουν διαπράξει πολύ μεγάλο εθνικό λάθος». 

Πρόσθεσε πως αυτό που τον φοβίζει περισσότερο από κάθε τεχνική ή οικονομική πτυχή, «είναι η διαφαινόμενη διασάλευση των σχέσεων Αθηνών και Λευκωσίας».

Εκανε λόγο για επιπόλαιη προσέγγιση της Κύπρου στο εγχείρημα και χαρακτήρισε τις αντιδράσεις κατά του ΑΔΜΗΕ ως «λεονταρισμούς για λόγους εντυπώσεων στο εσωτερικό»

Η δήλωση του Νεοφύτου

Τις απόψεις μου για το έργο του Great Sea Interconnector τις εξέφρασα έγκαιρα, πριν ληφθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Είχα τότε επισημάνει τα γεωπολιτικά ρίσκα, την αβεβαιότητα της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Οι συνέπειες της ρηχής, επιπόλαιης προσέγγισης της κυπριακής πολιτείας ήταν αναπόδραστες: σήμερα, οι πάντες έχουν καταλάβει ότι το έργο – για να το πω όσο πιο ήπια γίνεται – έχει καταλήξει σε τέλμα.

Αυτό όμως που με ανησυχεί – που με φοβίζει – περισσότερο από κάθε τεχνική ή οικονομική πτυχή, είναι η διαφαινόμενη διασάλευση των σχέσεων Αθηνών και Λευκωσίας.

Όσοι, επικαλούμενοι γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα, κατάφεραν να οδηγήσουν τη χώρα μας σε αυτή τη μετωπική σύγκρουση με την Αθήνα, έχουν διαπράξει πολύ μεγάλο εθνικό λάθος.

Γιατί τίποτε δεν είναι πιο επιζήμιο για την Κύπρο μας από την αντιπαράθεση με τον πιο σταθερό και διαχρονικό μας σύμμαχο — την Ελλάδα — τη στιγμή που στην περιοχή μας συντελούνται κοσμογονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Οι κατόπιν εορτής, απερίσκεπτοι λεονταρισμοί για λόγους εντυπώσεων στο εσωτερικό, δεν απαλλάσσουν κανέναν από τις τεράστιες ευθύνες του, ούτε βοηθούν στην άρση του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει το έργο.

Αντίθετα, συνιστούν πρακτική επικίνδυνη για την πατρίδα μας, διακυβεύοντας την ασφάλεια του πιο σημαντικού «καλωδίου» – αυτού που ιστορικά, ηθικά, εθνικά και γεωπολιτικά μάς συνδέει με την Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργία: Κατηγορεί την ΕΕ ότι παρεμβαίνει στη χώρα του ο πρωθυπουργός – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Ισραήλ: «Οι ισχυρισμοί της Γκρέτα Τούνμπεργκ περί κακομεταχείρισης είναι θρασύτατα ψεύδη»

«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ… αρνητικός;»: Η έντονη συνομιλία ανάμεσα σε Τραμπ και Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

routsi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες κόσμου ξανά στο Σύνταγμα να στηρίξει τον Ρούτσι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:23
tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

1 / 3