Μουκίδης για Αργυρό: «Είναι ο Ρέμος σε αδύνατο – Δεν θα του έδινα με τίποτα τραγούδια» (Video)

Για τις συνεργασίες που τον έχουν σημαδέψει αλλά και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό μίλησε ο Γιώργος Μουκίδης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Μουκίδης αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως έχει διακόψει συνεργασίες στο παρελθόν, όταν βρισκόταν απέναντι σε συμπεριφορές που θεωρούσε «παράλογες και αγενείς».

«Τα τραγούδια που κάνουν φασαρία μπορεί να έχουν επιτυχία για λίγο, αλλά το πραγματικό μέτρο είναι η διαχρονικότητα» είπε.

Ο Γιώργος Μουκίδης άφησε αιχμές και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Ο Αργυρός είναι ο Ρέμος σε αδύνατο. Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια», είπε.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε: «Είναι λίγο βαρύ να σε μαντρώνουν οι δικοί σου».

«Δεν μου αρέσει αυτό που πρεσβεύει», ανέφερε, κάνοντας λόγο για υπερβολή.

