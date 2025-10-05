«Είμαι ζηλιάρα! Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα», απαντά η Βούλγαρη για το σχόλιο Μπισμπίκη – Παππά

Για το σχόλιο της που προκάλεσε αντιδράσεις μίλησε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Παρακολουθώντας το βίντεο με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δανάη Παππά, πριν από το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, η παρουσιάστρια του Mega είπε πως θα αισθανόταν «πολύ αμήχανα και περίεργα», αν βρισκόταν στη θέση της Δέσποινας Βανδή.

«Ήταν ένα αυθόρμητο σχόλιο. Είδα τον χορό του. Πού είναι το κακό; Είμαι ζηλιάρα από την φύση μου. Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα. Αλλά το θέμα μας είναι το ατύχημα και η ζημιά που προκάλεσε και τι βγαίνει από αυτό για όλους εμάς τους οδηγούς», εξήγησε.

Αναφερόμενη στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Κούραση, ξενύχτι, αλλά όλα καλά. Έχουμε όρεξη, είμαστε πολύ καλά!» και ανέφερε για τα νούμερα τηλεθέασης: «Είναι ακόμα πάρα πολύ αρχή. Είναι μαραθώνιος η σεζόν, όχι κούρσα ταχύτητας».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάτι καινούριο στο MEGA. «Συζητάω για κάτι άλλο στο MEGA, όχι μόνιμο, αλλά θα δούμε. Θα είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι εκπομπή, αλλά είναι μόνο στις συζητήσεις. Είναι σκέψεις και θα δούμε».

