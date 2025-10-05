search
ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2025 09:54

«Είμαι ζηλιάρα! Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα», απαντά η Βούλγαρη για το σχόλιο Μπισμπίκη – Παππά

05.10.2025 09:54
voulgari

Για το σχόλιο της που προκάλεσε αντιδράσεις μίλησε η Ανθή Βούλγαρη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Παρακολουθώντας το βίντεο με τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δανάη Παππά, πριν από το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, η παρουσιάστρια του Mega είπε πως θα αισθανόταν «πολύ αμήχανα και περίεργα», αν βρισκόταν στη θέση της Δέσποινας Βανδή.

«Ήταν ένα αυθόρμητο σχόλιο. Είδα τον χορό του. Πού είναι το κακό; Είμαι ζηλιάρα από την φύση μου. Αν μου συνέβαινε αυτό, θα αντιδρούσα περίεργα. Αλλά το θέμα μας είναι το ατύχημα και η ζημιά που προκάλεσε και τι βγαίνει από αυτό για όλους εμάς τους οδηγούς», εξήγησε.

Αναφερόμενη στη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Κούραση, ξενύχτι, αλλά όλα καλά. Έχουμε όρεξη, είμαστε πολύ καλά!» και ανέφερε για τα νούμερα τηλεθέασης: «Είναι ακόμα πάρα πολύ αρχή. Είναι μαραθώνιος η σεζόν, όχι κούρσα ταχύτητας».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δοκιμάσει κάτι καινούριο στο MEGA. «Συζητάω για κάτι άλλο στο MEGA, όχι μόνιμο, αλλά θα δούμε. Θα είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι εκπομπή, αλλά είναι μόνο στις συζητήσεις. Είναι σκέψεις και θα δούμε».

Διαβάστε επίσης:

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Έγραφε ένας “τι να μας πει ο κίναιδος;” και ήθελα να του γράψω από κάτω “ρε μάγκα…”»

Μαρία Σολωμού: Η αποκάλυψη μετά τον χωρισμό από τον Mente Fuerte

Ναταλία Γερμανού για Ανθή Βούλγαρη: «Αν η προσπάθεια είναι πώς θα τους χωρίσουμε με τη Βανδή, δεν θα γίνει!»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

gizele_pelicot_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζιζέλ Πελικό επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες: Καταδικασμένος για τον βιασμό της κατέθεσε έφεση

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05.10.2025 22:35
vroxi-ompreles
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιστρέφει η κακοκαιρία από Δευτέρα – Οι περιοχές που θα βρέξει

tzami-spasmeno
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: O Ηλιόπουλος έσπασε το τζάμι του μπουθ στους πανηγυρισμούς για το γκολ του Μαρίν στο φινάλε

kosmopoulou_routsi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν δεχθήκαμε καμία πίεση να βγάλουμε ανακοίνωση»

1 / 3