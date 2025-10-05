search
ΕΛΛΑΔΑ

05.10.2025 21:40

Ζάκυνθος: Συνελήφθη ο 29χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά

05.10.2025 21:40
astinomia-new

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 29χρονου στη Ζάκυνθο, καθώς φέρεται να είναι το άτομο που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/9) γύρω στις 6.30 τη στιγμή που το θύμα κινούνταν πεζό. Τότε ένας άνδρας τον προσέγγισε, έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε, ενώ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

1 / 3