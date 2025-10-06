Καστελόριζο: Κλειστά την Τρίτη τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Καστελόριζο λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες.

Ο Δήμος Μεγίστης εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Όπως επισημαίνεται για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

«Ο Δήμος Μεγίστης ενημερώνει ότι αύριο, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή μας, όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παρακαλούνται επίσης οι δημότες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τις άσκοπες εξόδους και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ο Δήμος παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση, εφόσον χρειαστεί».

