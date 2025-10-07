Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες

Με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, τμήματα της ανατολικής Στερεάς και ανατολικής Πελοποννήσου, τα νησιά του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, το σημερινό σκηνικό του καιρού.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα κεντρικά και βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, τους 20 με 21 στα νότια και τους 23 με 24 στα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί θυελλώδεις έως 8 μποφόρ, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο βορειοδυτικοί έως 7 και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Την Τετάρτη άστατος θα παραμείνει ο καιρός στην Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Από την Πέμπτη, πάντως, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας, φέρνοντας μια πρόσκαιρη ανάπαυλα από τις βροχές.

Αναλυτικά για σήμερα:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

