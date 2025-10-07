Τέμπη: Πώς βρέθηκε η φόρμουλα για ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι – Προβληματισμός για τη στάση της κυβέρνησης

Με μια νέα φόρμουλα φαίνεται ότι δίνεται λύση στο ζήτημα του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και άλλων οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις των σορών των ανθρώπων τους που χάθηκαν στην αδιανόητη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Όπως έγινε γνωστό, έπειτα από παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των παιδιών τους μπορούν να ζητήσουν όσοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών το επιθυμούν. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο πώς δόθηκε αυτή η παραγγελία: η λύση – υπενθυμίζεται ότι ακόμα και η ηγεσία της δικαιοσύνης είχε αρχικά αποκλείσει το αίτημα του απεργού πείνας πατέρα – στηρίχθηκε σε μήνυση που είχε κατατεθεί κατά του ιατροδικαστή, και η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας Εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία και άναψε το πράσινο φως για τα… περαιτέρω.

Έτσι, πλέον εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να ανοίγει και πάλι η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών και ως εκ τούτου παρακάμπτονται οι ανησυχίες (πραγματικές ή προσχηματικές, όπως υποστηρίζουν κάποιοι εκ των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων) για καθυστέρηση της δίκης. Πλέον, με αφορμή τις εξετάσεις θα σχηματιστεί χωριστή δικογραφία και τα πορίσματα θα προσκομιστούν στο δικαστήριο όταν αρχίσει η δίκη. Ωστόσο, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες (για ιατροδικαστές ή άλλα πρόσωπα) τότε η δεύτερη δικογραφία θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά για πιθανούς κατηγορούμενους.

Αφήνοντας προς το παρόν στην άκρη κάποιες επιφυλάξεις που εκφράζονται από τις οικογένειες των θυμάτων (π.χ. αν θα τους επιτραπεί κατά τη διαδικασία της εκταφής και των εξετάσεων να έχουν παρόντες δικούς τους εμπειρογνώμονες), το γεγονός ότι χρειάστηκαν 22 ημέρες απεργίας πείνας από τον Πάνο Ρούτσι (ο οποίος, πάντως, δηλώνει ότι συνεχίζει την απεργία, μέχρι οι λειτουργοί της δικαιοσύνης να διασαφηνίσουν ακριβώς τις εξετάσεις που θα διενεργηθούν και πολύ περισσότερο το δικαίωμα της οικογένειας να ορίσει δικό της πραγματογνώμονα) για να βρεθεί τελικά η φόρμουλα για ικανοποίηση του αιτήματός του – και μάλιστα χωρίς να τίθεται ζήτημα καθυστέρησης της δίκης (όπως ισχυρίζονταν στελέχη της κυβέρνησης) – δεν πέρασε απαρατήρητο από πολύ κόσμο εντός της κυβερνώσας παράταξης, ο οποίος θεωρούσε ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από τα γεγονότα.

Ορισμένοι, μάλιστα, επισημαίνουν ότι έπρεπε να φθάσουν τα πράγματα στο σημείο ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος να επισκεφθεί τον Πάνο Ρούτσι και να έχει θερμό διάλογο μαζί του, για να βρεθεί η λύση, η οποία, ωστόσο, επί της ουσίας προϋπήρχε και θα μπορούσε να είχε δοθεί νωρίτερα, πριν η τραγωδία των Τεμπών βρεθεί ξανά σε πρώτο πλάνο και η συμπαράσταση στον απεργό πείνας πατέρα που έχασε το παιδί του αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά κινήματος. Πόσο μάλλον, όταν κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και βουλευτές της ΝΔ, τάσσονταν δημόσια υπέρ του δικαίου του αιτήματος Ρούτσι και εμμέσως πλην σαφώς καλούσαν κυβέρνηση και δικαιοσύνη να βρουν φόρμουλα για την ικανοποίησή του.

Οι ίδιες κομματικές πηγές δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τη στάση ορισμένων υπουργών και στελεχών του κόμματος, στάση απαξιωτική απέναντι σε έναν άνθρωπο που ζητά δικαίωση για το νεκρό παιδί του, αλλά και για χυδαίες επιθέσεις σε βάρος του Πάνου Ρούτσι από τρολ του διαδικτύου τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τη ΝΔ. Οι πηγές αυτές θεωρούν ότι όλα αυτά έκαναν κακό στην κυβέρνηση και στο κόμμα, σε μια στιγμή κατά την οποία μοιάζει να κάνει «άνοιγμα» προς την κοινωνία, αλλά και σε μια συγκυρία κατά την οποία η δυσφορία για πολλές πολιτικές της «χτυπάει κόκκινο» στις δημοσκοπήσεις, μαζί με την καχυποψία των πολιτών για αρκετές από τις κινήσεις της.

Εν πάση περιπτώσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε και χθες ότι «από την πρώτη στιγμή, δηλαδή την επόμενη μέρα της έναρξης της απεργίας πείνας, στάθηκε η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά στάθηκα στο πλευρό ενός πατέρα, ο οποίος διεκδικεί το οτιδήποτε πιστεύει στη μνήμη του γιου του και στο όνομα της αλήθειας», τονίζοντας, βέβαια, και πάλι ότι «είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Αλλά υπάρχει μια “κόκκινη γραμμή”. Το τί θα αποφασιστεί, θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη. Περιμένουμε απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη, όπως σε όλα τα ζητήματα. Και αφήνουμε τη Δικαιοσύνη να δώσει τις δικές της απαντήσεις και απαγορεύεται μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις – θεωρώ εγώ – να προδικάζουμε τις απαντήσεις της ή να “παραγγέλνουμε” ποιες απαντήσεις μας αρέσουν».

Κυβερνητικές πηγές, πάντως, σημείωναν ότι «έπεσε στο κενό η προσπάθεια όσων επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών και να εκμεταλλευτούν κομματικά τον ανθρώπινο πόνο των συγγενών, για να πετύχουν τον ένα και μοναδικό τους στόχο που ήταν η καθυστέρηση της δίκης. Το πάνδημο αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών περνά μόνο μέσα από τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί, όσο και αν δεν το επιθυμούν συγκεκριμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έχουν επενδύσει την πολιτική τους επιβίωση στην καπηλεία των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών».

