06.10.2025 22:40

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κ. Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του

06.10.2025 22:40
androulakis

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «το 41% που πήρε Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

«Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς μη αναστρέψιμη»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιους μάρτυρες ζητά το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή – Ανάμεσά τους και ο Μπουνάκης που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στην Κάρλα

Χάρης Δούκας: Οι εμμονές Μπακογιάννη ταλαιπώρησαν την Αθήνα – Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η δεύτερη θέση, τι είπε για Τσίπρα

Νέος κόφτης στα κονδύλια για το μεταναστευτικό από Πλεύρη – 30% η μείωση για σίτιση στα απολύτως απαραίτητα

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδονησία: Συνολικά 67 νεκροί από την κατάρρευση σχολείου – Τέλος στις έρευνες

attiko_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

xryses melisses
BUSINESS

Τα Βραβεία Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με παράταση συμμετοχών έως 1η Δεκεμβρίου 2025

panselinos new
ΕΛΛΑΔΑ

Η «υπερπανσέληνος της Συγκομιδής» υψώνεται στον ουρανό σήμερα 7 Οκτωβρίου

arnaoutogloy-new
MEDIA

«The 2Night Show»: Πρεμιέρα για 10η σεζόν έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Έκπληξη ο επόμενος καλεσμένος! (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

