Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κ. Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του».

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα του. «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «το 41% που πήρε Νέα Δημοκρατία οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας».

«Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς μη αναστρέψιμη»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».

