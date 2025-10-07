Το δημόσιο χρέος υποχωρεί το 2026 στο 137,6% του ΑΕΠ αλλά παραμένει υψηλό στα 359 δισ.

Η σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, όπως αυτή προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ, στον περιορισμένο νέο δανεισμό και στις συνεχιζόμενες πρόωρες αποπληρωμές δανείων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των μηχανισμών στήριξης — παράγοντες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του χρέους.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359 δισ. ευρώ ή 137,6% του ΑΕΠ το 2026, από 362,8 δισ. ευρώ ή 145,4% του ΑΕΠ το 2025. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αναμένεται να μειωθεί στα 394,6 δισ. ευρώ ή 151,2% του ΑΕΠ, από 398,4 δισ. ευρώ ή 159,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τον Δεκέμβριο του 2025 προγραμματίζεται νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,29 δισ. ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, με λήξεις μεταξύ 2033 και 2041. Η κίνηση αυτή προστίθεται σε προηγούμενες πρόωρες αποπληρωμές που υπερβαίνουν συνολικά τα 15 δισ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική πλήρους εξόφλησης των διμερών δανείων της ευρωζώνης έως το 2031. Η ρευστότητα που καθιστά δυνατές τις πρόωρες αποπληρωμές στηρίζεται στα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου, τα οποία υπερβαίνουν τα 44 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 η εκδοτική δραστηριότητα του Δημοσίου εξελίχθηκε ομαλά, με έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες καλύφθηκαν με κοινοπρακτικές εκδόσεις 10ετών, 15ετών και 30ετών ομολόγων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, ενώ οι μηνιαίες επανεκδόσεις και η χρήση βραχυπρόθεσμων εργαλείων (έντοκα γραμμάτια, repos) στήριξαν τη ρευστότητα και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση της καμπύλης αποδόσεων.

Όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης (DBRS, S&P, Fitch, Scope και Moody’s) διατηρούν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (BBB/Baa3) με σταθερές ή θετικές προοπτικές, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με ευνοϊκότερους όρους.

Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει διαχειρίσιμο: οι δαπάνες για τόκους εκτιμώνται σε περίπου 6–7 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου 3% του ΑΕΠ) για την Κεντρική Διοίκηση και κοντά στα 5 δισ. ευρώ για τη Γενική Κυβέρνηση. Η συγκράτηση του κόστους αποδίδεται στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου (υψηλό μερίδιο σταθερού επιτοκίου και μεγάλη διάρκεια ωρίμανσης) και σε ευνοϊκές συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου.

Για το 2026 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προβλέπει συγκρατημένη δανειακή στρατηγική: διατήρηση παρουσίας στις αγορές με στοχευμένες εκδόσεις, συνέχιση της πολιτικής πρόωρων αποπληρωμών και ενεργή διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου για τα δάνεια εκτός ευρώ, με στόχο τη σταθερότητα και τη μείωση μελλοντικών χρηματοδοτικών πιέσεων.

