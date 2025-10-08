Η πλατφόρμα VERÁ ενισχύει άμυνα, ανθεκτικότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα Ευρώπης με τεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει ολοένα πιο σύνθετες απειλές, από κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης έως φυσικές καταστροφές και γεωπολιτικές κρίσεις, καθιστώντας κρίσιμη την ικανότητα για άμεση, συντονισμένη και τεχνολογικά προηγμένη αντίδραση. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε η πλατφόρμα VERÁ της Netcompany, μια λύση σχεδιασμένη ειδικά για την ενίσχυση της άμυνας, της ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Βασισμένη στην τεχνολογία των digital twins και στην τεχνητή νοημοσύνη, η VERÁ προσφέρει σε πραγματικό χρόνο ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, επιτρέποντας ταχεία και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Συγκεντρώνει δεδομένα από στρατιωτικές, κυβερνητικές και ιδιωτικές πηγές, τα ενοποιεί και παρέχει ειδοποιήσεις, αναλύσεις και προτάσεις δράσης.

«Αναπτύξαμε μία από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες για την επίβλεψη και τον συντονισμό σύνθετων οικοσυστημάτων, όπως αεροδρόμια, δίκτυα ενέργειας και μεταφορών», δήλωσε ο André Rogaczewski, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Netcompany. Τόνισε ότι η ψηφιακή αυτονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η κυριαρχία των δεδομένων της.

Η πλατφόρμα VERÁ αποτελεί εξέλιξη της PULSE, που χρησιμοποιείται ήδη σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενεργειακές εταιρείες και κόμβους μεταφορών, προσφέροντας διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα και πλήρη έλεγχο δεδομένων, χωρίς εξαρτήσεις από τρίτους. «Με το VERÁ συγκεντρώνουμε όλη μας την εμπειρία σε μία πλατφόρμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ευρωπαϊκή άμυνα και ανθεκτικότητα», ανέφερε ο Αλέξανδρος Μάνος, διευθύνων σύμβουλος Netcompany SEE & EUI.

Η τεχνολογία δημιουργεί ένα ψηφιακό δίδυμο του οικοσυστήματος άμυνας, διευκολύνοντας την κατανόηση της κατάστασης, την ανάλυση των αιτιών και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών. Παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και φορέων, βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφοριών και διασφαλίζει γρήγορη, συντονισμένη αντίδραση σε κάθε απειλή. Με την ανάπτυξη του VERÁ, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή κυριαρχία, την τεχνολογική ανεξαρτησία και την ασφάλεια σε ένα όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

