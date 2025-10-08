«Με λένε Τζένη;» της Πολίνας Πρελορέντζου φωτίζει μνήμη, άνοια και οικογενειακή αγάπη βαθιά συγκινητική

Η Πολίνα Πρελορέντζου επιστρέφει με το δεύτερο της βιβλίο, «Με λένε Τζένη;», μια ιστορία που συνδυάζει συναίσθημα και κοινωνικό μήνυμα. Η αφήγηση ξεκινά σε ένα ψαροχώρι της Αργολίδας και φτάνει στην καρδιά της Αθήνας, παρακολουθώντας τη μάχη μιας κόρης με την απώλεια μνήμης της μητέρας της.

Το έργο εστιάζει στην άνοια, τη μνήμη και τις οικογενειακές σχέσεις, αναδεικνύοντας τις σιωπηλές θυσίες και την αδιάκοπη δύναμη της αγάπης που παραμένει ακόμα και όταν τα λόγια χάνονται. Μέσα από τις σελίδες του, η συγγραφέας δίνει φωνή στις γυναίκες που αντιστάθηκαν και καλεί τον αναγνώστη σε ένα συγκινητικό ταξίδι ταυτότητας και μνήμης.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

«Αμάν, βρε μαμά! Είπαμε να σβήσεις τις μνήμες που σε πονάνε, αλλά εσύ κοντεύεις να ξεχάσεις κι εμένα.»

Μια κόρη, μια μάνα που παλεύει με την άνοια, και μια οικογένεια που δεν θέλει να σβηστεί.

