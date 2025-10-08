Μηνύματα από την πλευρά Τσίπρα: «Δεν υπάρχει κανένα κάλεσμα ή κλείσιμο ματιού σε στελέχη», «μοναχική» η κάθοδος στην κοινωνία

Καταιγισμό δηλώσεων και τοποθετήσεων βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προκαλέσει η παραίτηση Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα, κίνηση με την οποία δήλωσε ότι αφήνει πίσω του την εποχή ΣΥΡΙΖΑ κι ένας νέος κύκλος ανοίγει. Από τη Δευτέρα, και πολύ περισσότερο χθες, μετά το πρώτο σοκ, βουλευτές και στελέχη παίρνουν θέση για το πώς βλέπουν την συγκεκριμένη εξέλιξη και ανοίγουν τα χαρτιά τους για το αν θα πήγαιναν ή όχι στο «κόμμα Τσίπρα».

Το θέμα βέβαια είναι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, μάλλον «λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο».

Τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι ενθαρρυντικά για όσους εκδηλώνουν δημόσια προσδοκίες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και είναι οι βουλευτές που κλείνουν το μάτι στον Τσίπρα και όχι το αντίστροφο, ο Τσίπρας φαίνεται να κοιτά αλλού.

Τουλάχιστον έτσι περιγράφουν συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού τις προθέσεις του. Όπως λένε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του, «δεν ζήτησε από κανέναν να στοιχηθεί πίσω του», είπε ότι κατεβαίνει στην κοινωνία, αλλά δεν είπε «πάμε όλοι μαζί».

Τονίζουν με έμφαση ότι «δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν, δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση».

Επιμένουν δε ότι «ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας». Και το μόνο που είπε είναι ότι «ο ίδιος θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες».

Νέα πρόσωπα και κινήσεις «εκτός πλαισίου»

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές προσώπων που μπορεί να κάνει, αν τελικώς προχωρήσει στο επόμενο βήμα μετά την έκδοση του βιβλίου του, το κλίμα που έρχεται μέσω των ίδιων συνομιλητών, είναι ότι θα κάνει ό,τι έκανε σε όλη την πολιτική του διαδρομή. Ανανέωση και «ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο».

Μπορεί η έκβαση να μην ήταν πάντα θετική, άλλωστε σε συνεντεύξεις του στο παρελθόν, έχει παραδεχτεί και ο ίδιος τις αστοχίες του σε επιλογές προσώπων, αλλά η στάση του αυτή δεν αλλάζει λένε όσοι έχουν γνώση των προθέσεων του. Γενικώς, περιγράφεται μια διάθεση αναζήτησης του «καινούριου» από τον πρώην πρωθυπουργό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους περισσότερους από τους «παλιούς» συντρόφους του.

Η διάθεση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο σκεπτικό κινήσεων. Όπως λένε οι ίδιοι συνομιλητές, η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ήταν κάτι μη συνηθισμένο και άρα μια κίνηση όχι ευανάγνωστη, στο βαθμό που δεν έχει προηγούμενο. Αλλά, λένε, έτσι θα πορευτεί και στη συνέχεια. Διαμηνύουν μάλιστα πως «όσο “εκτός πλαισίου” ήταν η χθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της άλλο τόσο “εκτός πλαισίου” αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον».

