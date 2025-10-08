search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 13:52

Μόνο 3,5 ώρες έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Θοδωρής Δρίτσας

08.10.2025 13:52
dritsas_0810_1920-1080_new

Ένα «πέρασμα» τριών και κάτι ωρών από το πάλαι ποτέ κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο Θοδωρής Δρίτσας που επανήλθε στη Βουλή μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα. 

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιά και 3,5 ώρες αργότερα ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας ανακοίνωσε από έδρας την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του. Στο ενδιάμεσο ολοκλήρωσε διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την επάνοδο του στη Βουλή. 

Ο κ. Μπούρας στις 13:30 ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του και ακολούθως την επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία γνωστοποιήθηκε η προσχώρηση του Θοδωρή Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Ο.Π.

Διαβάστε επίσης:

Στο «στόχαστρο» της Ζωής ο Τσίπρας: «Κάποιος τον ενεργοποίησε…»

Ο Δήμος Αθηναίων επιβραβεύεται για τη συνετή οικονομική διαχείριση από τη Moody’s

Μισθός πάνω από τον Αρχηγό και κρίσιμα πόστα για κάποιους εκλεκτούς στο Λιμενικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

karamanlis-samaras-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:23
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

1 / 3