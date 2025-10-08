Μόνο 3,5 ώρες έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Θοδωρής Δρίτσας

Ένα «πέρασμα» τριών και κάτι ωρών από το πάλαι ποτέ κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο Θοδωρής Δρίτσας που επανήλθε στη Βουλή μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιά και 3,5 ώρες αργότερα ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας ανακοίνωσε από έδρας την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του. Στο ενδιάμεσο ολοκλήρωσε διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν την επάνοδο του στη Βουλή.

Ο κ. Μπούρας στις 13:30 ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του και ακολούθως την επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την οποία γνωστοποιήθηκε η προσχώρηση του Θοδωρή Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Ο.Π.

