search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 18:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 12:45

Ο Δήμος Αθηναίων επιβραβεύεται για τη συνετή οικονομική διαχείριση από τη Moody’s

08.10.2025 12:45
dimos athinaion new

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s πιστοποιεί τη συνετή δημοσιονομική πολιτική του Δήμου Αθηναίων και επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία προς ένα οικονομικά βιώσιμο μέλλον.

Τον Μάρτιο 2025 η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου Αθηναίων σε Baa3 με σταθερές προοπτικές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, επανεξέτασε και επιβεβαίωσε αυτή την επενδυτική βαθμίδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της Αθήνας ως πόλης με χρηστή οικονομική διαχείριση, ισχυρή ανθεκτικότητα και σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η αναβάθμιση βασίζεται στη συνεχή δημοσιονομική πρόοδο που επιτυγχάνει η Αθήνα ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας, καθώς και στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αναπτυσσόμενη τοπική οικονομία και την ενισχυμένη τουριστική δραστηριότητα.

Το 2024, ο Δήμος παρουσίασε θετικό λειτουργικό ισοζύγιο και πλεόνασμα χρηματοδότησης, επίδοση που αναμένεται να διατηρηθεί και στα επόμενα έτη.

Παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων είναι περιορισμένο  λόγω των επιλογών της Κεντρικής Διοίκησης – ο Δήμος Αθηναίων επιβραβεύεται για τη συνετή οικονομική διαχείριση.

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s επισημαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται ενεργά μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και σταθερές χρηματοδοτικές ροές, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της πόλης.

Διαβάστε επίσης

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι

Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην ΚΟ της ΝΔ – Μόλις 7 μήνες η… τιμωρία για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

karamanlis mitsotakis samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαμαράς: «Προσωπική του επιλογή» να μην παραστεί στην εκδήλωση Στυλιανίδη με Μητσοτάκη-Καραμανλή

bob ross
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

kykloma ekmetalleusi allodapon 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Εικόνες και βίντεο από την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες

olympia-forum
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άννα Ευθυμίου: Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα φάση, με αυξημένες ευκαιρίες και βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 18:48
endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

karamanlis mitsotakis samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαμαράς: «Προσωπική του επιλογή» να μην παραστεί στην εκδήλωση Στυλιανίδη με Μητσοτάκη-Καραμανλή

bob ross
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση