Μισθός πάνω από τον Αρχηγό και κρίσιμα πόστα για κάποιους εκλεκτούς στο Λιμενικό  

Συζητήσεις με πολλές απορίες, ου μην και ενστάσεις, έχει προκαλέσει διάταξη του Υπουργείου Ναυτιλίας, για την οποία λέγεται ότι κρατά λίγους «εκλεκτούς» με υπεραποδοχές, την ώρα που οι υπόλοιποι υπηρετούν στα όριά τους.

Με τη διάταξη αυτή παρατείνονται για ακόμη δύο χρόνια οι υπηρεσίες 10 στελεχών. Τα οποία στελέχη έχουν ήδη πάρει τα εφάπαξ τους, δεν έχουν πληρώσει εισφορές όπως οι νεότεροι και σήμερα λαμβάνουν μισθούς υψηλότερους και από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

Από πολλές πλευρές σημειώνεται μάλιστα ότι δεν διαθέτουν καν κάποια ιδιαίτερη ειδικότητα που να καθιστά αναγκαία την παραμονή τους. Ορισμένα από αυτά τα στελέχη υπηρετούν σε καίρια γραφεία – ακόμη και στη Διεύθυνση Προσωπικού. Δηλαδή, εκεί ακριβώς όπου αποφασίζεται ποιος παραμένει και ποιος αποχωρεί.

Γνώστες της κατάστασης διατυπώνουν εύλογα ερωτήματα, όπως:

• Τι εξυπηρετεί η παραμονή λίγων εκλεκτών, την ώρα που το Σώμα «ματώνει» από υποστελέχωση;

• Είναι δυνατόν η λύση να είναι να κρατάμε όσους έχουν ήδη ευνοηθεί από το παλιό καθεστώς, αντί να ανοίξουμε θέσεις για νέα στελέχη;

• Τελικά ποιον υπηρετεί αυτή η πολιτική: το Σώμα ή ένα κλειστό κύκλο προσώπων;

Την ώρα που το Λιμενικό πονάει, θα μπορούσε με το ίδιο μπάτζετ που απαιτείται για την παραμονή αυτών των 10 ατόμων, να γίνουν δεκάδες νέες προσλήψεις. Αντί όμως για νέους ανθρώπους, που θα έδιναν ανάσα στο Σώμα και θα κάλυπταν πραγματικές ανάγκες, επιλέγεται η «μονιμοποίηση» λίγων προνομιούχων.

