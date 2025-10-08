Καρανίκας για Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγνωστο – Ανερμάτιστος ο ίδιος και ο στενός κύκλος του (Video)

Σκληρή επίθεση έκανε στον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην στενός του συνεργάρτης Νικος Καρανίκας. Οπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του One Channel «o Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγνωστο».

Δεν διστασε, δε, να χαραχτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό ως ανερμάτιστο.

Διαβάστε επίσης

Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην ΚΟ της ΝΔ – Μόλις 7 μήνες η… τιμωρία για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του

Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι