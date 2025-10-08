search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρανίκας για Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγνωστο – Ανερμάτιστος ο ίδιος και ο στενός κύκλος του (Video)

Σκληρή επίθεση έκανε στον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην στενός του συνεργάρτης Νικος Καρανίκας. Οπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του One Channel «o Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγνωστο».

Δεν διστασε, δε, να χαραχτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό ως ανερμάτιστο.

