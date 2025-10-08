Σάκης Αρναούτογλου: «Στον αέρα η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, κινδυνεύουμε να χάσουμε κονδύλια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου εξέφρασε την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης σε σημαντικά έργα τα οποία γίνονται με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, παρά το μέγεθος και τη σημασία των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων, η Ελληνική Κυβέρνηση εμφανίζει δομικές αδυναμίες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, με αποτέλεσμα «κρίσιμα έργα – στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή – να κινδυνεύουν να χαθούν».
Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο “κόκκινο”, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει:
«Οι πολίτες δικαίως ανησυχούν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για πράσινη μετάβαση και κοινωνική συνοχή, κινδυνεύει να χάσει πολύτιμους πόρους λόγω καθυστερήσεων, αστοχιών και γραφειοκρατικών εμπλοκών» σημείωσε και ζήτησε από την Κομισιόν να απαντήσει στα παρακάτω:
