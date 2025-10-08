Σάκης Αρναούτογλου: «Στον αέρα η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, κινδυνεύουμε να χάσουμε κονδύλια

Με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου εξέφρασε την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης σε σημαντικά έργα τα οποία γίνονται με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, παρά το μέγεθος και τη σημασία των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων, η Ελληνική Κυβέρνηση εμφανίζει δομικές αδυναμίες σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, με αποτέλεσμα «κρίσιμα έργα – στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή – να κινδυνεύουν να χαθούν».

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο “κόκκινο”, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει:

τον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ),

το έργο πράσινου υδρογόνου στον Πρίνο,

τις ανακαινίσεις και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων νοσοκομείων,

καθώς και τα μέτρα κοινωνικής στέγασης.

«Οι πολίτες δικαίως ανησυχούν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία για πράσινη μετάβαση και κοινωνική συνοχή, κινδυνεύει να χάσει πολύτιμους πόρους λόγω καθυστερήσεων, αστοχιών και γραφειοκρατικών εμπλοκών» σημείωσε και ζήτησε από την Κομισιόν να απαντήσει στα παρακάτω:

Ποιο είναι το ύψος των πόρων (επιχορηγήσεις και δάνεια) που έχει ήδη απορροφήσει η Ελλάδα από το RRF και ποιο το υπόλοιπο που απομένει μέχρι τον Αύγουστο του 2026;

Ποια έργα έχουν καταγραφεί ως προβληματικά ή καθυστερημένα και ποιοι είναι οι λόγοι για την πορεία αυτή;

Τι συστάσεις ή παρεμβάσεις έχει ήδη απευθύνει η Επιτροπή στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη διάσωση του προγράμματος και την αποφυγή απώλειας πόρων;

Διαβάστε επίσης:

Η κυβέρνηση ψάχνει «σωσίβιο» στον Αλέξη Τσίπρα – Τον εμφανίζει ως φόβητρο για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)