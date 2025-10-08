search
Τροχαίο με τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην Κατερίνη – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

08.10.2025 10:22
axepa-nosokomeio-new

Τροχαίο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22.20, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ. φορτηγάκι που οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη.

Τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας, που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Καθώς η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος (με καταγωγή από την Αλβανία) βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Γι’ αυτό το λόγο νοσηλεύεται φρουρούμενος. 

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

