Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό και οι επιβάτες του Κολομβιανοί πολίτες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται: η Καραϊβική. Η επίθεση διαπράττεται εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

El senador Adam Shiff está en lo correcto.



Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo.



Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe.



Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Πέτρο, που βρίσκεται στο Βέλγιο για συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, απαντούσε σε μια ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τιμ Κέιν θα ψηφίσουν για να μπλοκάρουν τα πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον τέσσερα πλοία και 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ποσότητες ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Γάζα: Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου «ελπίζει ότι είναι ακόμη ζωντανός»

Η Τουρκία στέλνει drones στο Κόσοβο και προκαλεί την έκρηξη της Σερβίας – «Αποσταθεροποιεί τα δυτικά Βαλκάνια»