ΚΟΣΜΟΣ

08.10.2025 23:50

Γάζα: Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου «ελπίζει ότι είναι ακόμη ζωντανός»

08.10.2025 23:50
omiroi gaza 5544- new

Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου που κρατείται στη Γάζα δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι είναι ακόμη ζωντανός, αφού η οικογένειά της δημοσιοποίησε ένα βίντεο, τραβηγμένο πριν από περίπου δύο χρόνια, που τον δείχνει να μιλάει στα αγγλικά.

Αυτό το σύντομο βίντεο, που ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός, γυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 και δείχνει τον Μπίπιν Τζόσι να συστήνεται. Είναι η μοναδική ένδειξη ζωής που έλαβε η οικογένειά του μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν απήχθη ο Τζόσι από το κιμπούτς όπου έμενε, κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Έμμεσες διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ προκειμένου να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων, σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η αδελφή του, η Πούσπα Τζόσι, είπε ότι η οικογένεια είδε για πρώτη φορά τα πλάνα πριν από περίπου έναν χρόνο και ελπίζει ότι η δημοσιοποίησή τους σήμερα «θα ασκήσει κάποια πίεση» στους διαπραγματευτές «ώστε να καταλάβουν την οδύνη μας».

Η 18χρονη, που ζει στις ΗΠΑ, χαιρέτισε τις προσπάθειές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. «Μας δίνετε ελπίδα, υπολογίζουμε σε εσάς και αναμένουμε καλά νέα» είπε στους δημοσιογράφους.

Ο 22χρονος Μπίπιν Τζόσι ήταν φοιτητής Γεωπονικής όταν απήχθη, το 2023. Είχε φτάσει στο Ισραήλ τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Σύμφωνα με την Πούσπα, όταν η οικογένεια είδε για πρώτη φορά το βίντεο του αδελφού της «ευχαρίστησε τον Θεό που δεν έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα». Από τότε όμως, δεν έχει λάβει καμία ένδειξη ότι είναι ζωντανός.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν ανέφερε το όνομά του όταν διάβασε, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επίσης διευκρινίσει εάν ο Νεπαλέζος περιλαμβάνεται στους εν ζωή ομήρους.

