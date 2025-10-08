search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 23:15

Εργαζόμενος σε αμερικανική στρατιωτική βάση καταδικάστηκε επειδή αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας σε ιστότοπο γνωριμιών

08.10.2025 23:15
David Franklin Slater

Ένας πρώην πολιτικός υπάλληλος σε αμερικανική στρατιωτική βάση καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση περίπου έξι ετών επειδή το 2022 κοινολόγησε απόρρητες πληροφορίες σχετικές με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε έναν ιστότοπο γνωριμιών του εξωτερικού.

Ο Ντέιβιντ Φράνκλιν Σλέιτερ, 64 ετών, πρώην αντισυνταγματάρχης του στρατού, δήλωσε ένοχος τον περασμένο Ιούλιο.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νεμπράσκα τον καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 70 μηνών και πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων.

Ο Σλέιτερ εργαζόταν ως πολιτικός υπάλληλος στη βάση του Όφατ, στη Νεμπράσκα, όπου βρίσκεται η έδρα της Διοίκησης Στρατηγικών Πυρηνικών Όπλων (Stratcom). Συνελήφθη το 2024 και κατηγορήθηκε ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2022 αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες «μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ενός ιστοτόπου γνωριμιών στη συνεργό του, η οποία ισχυριζόταν ότι είναι μια γυναίκα που ζει στην Ουκρανία». Οι πληροφορίες αφορούσαν κυρίως «τους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους και τις ρωσικές στρατιωτικές δυνατότητες».

Η γυναίκα στα δικά της μηνύματα τον αποκαλούσε «αγαπημένο μυστικό πληροφοριοδότη» της.

Διαβάστε επίσης:

«Πολύ κοντά» η συμφωνία για τη Γάζα – Θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες

Συνελήφθη 29χρονος για τη φωτιά που σάρωσε το Λος Άντζελες – Πέντε μήνες πριν δημιουργούσε δυστοπικές εικόνες στο ChatGTP

Λεκορνί: Απόψε η αποστολή μου ολοκληρώθηκε – Ο Μακρόν μπορεί να διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

gustavo_pedro
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό, λέει ο πρόεδρος της χώρας Πέτρο

gaza paidia peina
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από δύο ΜΚΟ για τον υποσιτισμό στη Γάζα – Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε ένα μέρος του παλαιστινιακού θύλακα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα - Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

PODCAST DIMITROPOULOU SITE 07.10
PODCASTS

Podcast - Ευγενία Δημητροπούλου: «Παραμένει ακόμα και σήμερα δύσκολο να υιοθετήσεις στην Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 01:29
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πιθανόν να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα εάν επιτευχθεί συμφωνία – Το ραβασάκι Ρούμπιο στον Αμερικανό πρόεδρο

COLOSSEO
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό για το κοινό, μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο γνωστό ως ο «διάδρομος του Κομμόδου» (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο επεισόδιο με μαχαιρώματα μεταξύ 13χρονων στην Τρίπολη – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

1 / 3