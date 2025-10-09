Επίσκεψη Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».
Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives» από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου.
Διαβάστε επίσης:
Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απευθύνει ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα για την ανεκτίμητη προσφορά του
Φάμελλος από Μεσσηνία: «Δεν θα επιτρέψουμε να διώξουν οι γαλάζιες ακρίδες τους νέους και τις νέες από την περιφέρεια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.