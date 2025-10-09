Ο Θεοδωρικάκος πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του

Την εκτίμηση ότι οι κινήσεις Τσίπρα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι «το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του – που συνδέθηκε με λάθη, αποτυχίες, επιλογές επικίνδυνες για τη χώρα – και αποτελεί ομολογία αποτυχίας».

Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι «το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση αστάθειας και κατακερματισμού στον χώρο της αντιπολίτευσης και όταν στο παρελθόν η Ελλάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους» και πρόσθεσε ότι «η μόνη σταθερά στη χώρα σήμερα είναι η ΝΔ και η κυβέρνησή της με το θετικό της έργο, τα λάθη και τις αδυναμίες, για τα οποία η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Μετά από 7 χρόνια στην εξουσία πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία αυτοβελτίωσης».

Καλά τα λέει ο Τ. Θεοδωρικάκος, το θέμα είναι αν υπάρχουν… ευήκοα ώτα για την κριτική και πραγματική διάθεση αυτοβελτίωσης. Γιατί μέχρι τώρα, δεν…

