search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 20:28

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

09.10.2025 20:28
mitsotakis patelis – new

Το παρών έδωσε ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην στενού του συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου Αλέξη Πατέλη.

Στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης βρίσκεται πλήθος πολιτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη,  «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».

Ενδεικτικά, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρών έδωσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,  ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκη, αλλά και πλήθος υπουργών και βουλευτών.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου και η χρονογράφος και συγγραφέας, Ρέα Βιτάλη.

Τη συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, Μάκης Προβατάς, ενώ στο κλείσιμο της εκδήλωσης μίλησε και ο ίδιος ο Αλέξης Πατέλης.

Διαβάστε επίσης:

«Συγχωροχάρτι» Ντόρας στον Κυριαζίδη: «Εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα»

Κασσελάκης κατά Αυγενάκη: «Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο»

Ο Τσακαλώτος αποκάλυψε πόσο καιρό έχει να μιλήσει με τον Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kabul blast
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:36
kabul blast
ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

1 / 3