Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το παρών έδωσε ο πρωθυπουργός στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην στενού του συνεργάτη στο Μέγαρο Μαξίμου Αλέξη Πατέλη.

Στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης βρίσκεται πλήθος πολιτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη, «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».

Ενδεικτικά, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το παρών έδωσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, ο Αντιπροέδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκη, αλλά και πλήθος υπουργών και βουλευτών.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου και η χρονογράφος και συγγραφέας, Ρέα Βιτάλη.

Τη συζήτηση συντόνισε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, Μάκης Προβατάς, ενώ στο κλείσιμο της εκδήλωσης μίλησε και ο ίδιος ο Αλέξης Πατέλης.

Διαβάστε επίσης:

«Συγχωροχάρτι» Ντόρας στον Κυριαζίδη: «Εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα»

Κασσελάκης κατά Αυγενάκη: «Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο»

Ο Τσακαλώτος αποκάλυψε πόσο καιρό έχει να μιλήσει με τον Τσίπρα