Ο Τσακαλώτος αποκάλυψε πόσο καιρό έχει να μιλήσει με τον Τσίπρα

Για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα μίλησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Αν και εσωκομματικά βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υπήρξε στενός συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ, έχουν να μιλήσουν από το 2023. «Δεν έχουμε μιλήσει από το 2023. Ο Αλέξης έχει διαλέξει κάποιους πιο στενούς συνεργάτες, δεν είμαι σε αυτούς. Ίσως θεωρεί πως οι δικές μου αναλύσεις είναι πιο μακριά σε αυτό που θέλει να κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν φύγαμε μόνο λόγω του Κασσελάκη»

Σχετικά με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως έφυγαν πρωτίστως λόγω του τοξικού κλίματος που επικράτησε. «Στη Νέα Αριστερά δεν φύγαμε μόνο λόγω του Κασσελάκη, αλλά και του τοξικού κλίματος. Μετά το 2015 δημιουργήθηκε αυτή η τοξικότητα. Προσωπικές επιθέσεις».

Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενωτικός ριζοσπαστικός, ενωτικός πόλος

«Πρέπει να φτιάξεις μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική. Ένα σχήμα που μπορεί να συζητήσει σε βάθος τι χρειάζεται. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών –το λέω ενωτική ριζοσπαστική Αριστερά– που έχει να δώσει πάρα πολλά. Ένας πόλος ενωτικός, ριζοσπαστικός, αλλά όχι σεχταριστικός», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς μεγαλύτερο το λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, «χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας. Δεν το λέω σε όρους marketing, αλλά ως προς το να εξηγήσουμε στον δικό μας κόσμο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πιστεύαμε ότι εάν έφευγε η Ελλάδα από τη Νομισματική Ένωση, θα ήταν καταστροφικό για την ίδια τη Νομισματική Ένωση. Αυτός που έκανε παιχνίδι ήταν ο Σόιμπλε, ο οποίος όχι απλά το πίστευε, το ήθελε κιόλας, κι αυτό δεν το είχαμε καταλάβει».

Για τον προκάτοχό του , Γιάνη Βαρουφάκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σημείωσε πως «μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοιποιήσουν αυτό που έχουν κερδίσει».

