ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.10.2025 15:04

Ο Καμμένος σκέφτεται νέο κόμμα με αρχηγό την σύζυγό του – «Θα συζητούσα συνεργασία με τον Τσίπρα»

09.10.2025 15:04
kammenos 112- new

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως… άνοιξε την όρεξη και σε άλλους πρώην αρχηγούς κομμάτων ή συγκυβερνήτες».

Ο δικός του συγκυβερνήτης την περίοδο 2015-19, Πάνος Καμμένος, αποκάλυψε πως σκέφτεται να συμμετέχει σε κόμμα στο οποίο θα ορίσει αρχηγό τη σύζυγό του.

Αυτό εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ η οποία θα μεταδοθεί απόψε τα μεσάνυχτα.

«Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Ναι, το σκέφτεται» λέει στην διάρκεια της εκπομπής.

Επίσης, ο Π. Καμμένος σε υποθετική ερώτηση αν θα συμμετείχε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «εγώ θα συζητούσα μαζί του».

