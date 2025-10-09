Ο Καμμένος σκέφτεται νέο κόμμα με αρχηγό την σύζυγό του – «Θα συζητούσα συνεργασία με τον Τσίπρα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως… άνοιξε την όρεξη και σε άλλους πρώην αρχηγούς κομμάτων ή συγκυβερνήτες».
Ο δικός του συγκυβερνήτης την περίοδο 2015-19, Πάνος Καμμένος, αποκάλυψε πως σκέφτεται να συμμετέχει σε κόμμα στο οποίο θα ορίσει αρχηγό τη σύζυγό του.
Αυτό εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ η οποία θα μεταδοθεί απόψε τα μεσάνυχτα.
«Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Ναι, το σκέφτεται» λέει στην διάρκεια της εκπομπής.
Επίσης, ο Π. Καμμένος σε υποθετική ερώτηση αν θα συμμετείχε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «εγώ θα συζητούσα μαζί του».
