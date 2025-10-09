search
09.10.2025 11:33

Στο Αγία Όλγα νοσηλεύτηκε η Αλέκα Παπαρήγα – Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς και τους νοσηλευτές

Στο νοσοκομείο Αγία Όλγα νοσηλεύτηκε τα προηγούμενα 24ωρα η πρώην γενική γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

Μετά το εξιτήριο που έλαβε, η – 79χρονη – Αλέκα Παπαρήγα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».

