ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:38
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

09.10.2025 19:05

Κασσελάκης κατά Αυγενάκη: «Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο»

09.10.2025 19:05
kasselakis kapnisakis – venieri – new

Συμπληρωματική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις αποκαλύψεις που αφορούν το ακίνητο του πρώην υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη στο Ηράκλειο, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε στην εταιρεία “Κορόμηλο”, με επιταγή ύψους 580.000 ευρώ που εκδόθηκε από τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ο κ. Κασσελάκης συνοδευόταν από τον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου και νομικό, Μανώλη Καπνισάκη, καθώς και την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου κι επίσης νομικό, Λυδία Βενέρη.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή Αναφορά προς την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε βίντεο που ανέβασε στο facebook o  προέδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ανέφερε:

«Λευτέρης Αυγενάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόθεν Έσχες, Κορόμηλο.
Κατέθεσα συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα Αναφορά στο ΣΔΟΕ, όπως επίσης και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής.
Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα ο εμπαιγμός με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.
Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο».

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

