Κασσελάκης: Τι σχέση έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης με το «Κορόμηλο»;

Στοιχεία σχετικά με την πώληση ακινήτου που φαινόταν τρία χρόνια στο πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη σε εταιρεία, όπως λέει, με μηδενικούς τζίρους, παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.
«Μια ιστορία για μια εταιρεία που χωρίς τζίρους, χωρίς εργαζομένους και μόνο με ζημίες, φέρεται να δίνει 580.000€ για ακίνητο του πρώην Υπουργού του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Αυγενάκη», γράφει ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας αναφερόμενος σε αυτό το… Κορόμηλο.
