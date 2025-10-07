Κασσελάκης: Τι σχέση έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης με το «Κορόμηλο»;

Στοιχεία σχετικά με την πώληση ακινήτου που φαινόταν τρία χρόνια στο πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη σε εταιρεία, όπως λέει, με μηδενικούς τζίρους, παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Μια ιστορία για μια εταιρεία που χωρίς τζίρους, χωρίς εργαζομένους και μόνο με ζημίες, φέρεται να δίνει 580.000€ για ακίνητο του πρώην Υπουργού του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Αυγενάκη», γράφει ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας αναφερόμενος σε αυτό το… Κορόμηλο.

Τι σχέση έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης με το "Κορόμηλο";

Ή αλλιώς μια ιστορία για μια εταιρεία που χωρίς τζίρους, χωρίς εργαζομένους και μόνο με ζημίες, φέρεται να δίνει 580.000€ για ακίνητο του πρώην Υπουργού του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Αυγενάκη. pic.twitter.com/pkPDuCejHP — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 7, 2025

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του

Damage control από Μαρινάκη για τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Δεν αμφισβήτησε ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας»