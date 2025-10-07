search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 23:29
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.10.2025 21:50

Κασσελάκης: Τι σχέση έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης με το «Κορόμηλο»;

07.10.2025 21:50
Στοιχεία σχετικά με την πώληση ακινήτου που φαινόταν τρία χρόνια στο πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη σε εταιρεία, όπως λέει, με μηδενικούς τζίρους, παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Μια ιστορία για μια εταιρεία που χωρίς τζίρους, χωρίς εργαζομένους και μόνο με ζημίες, φέρεται να δίνει 580.000€ για ακίνητο του πρώην Υπουργού του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρη Αυγενάκη», γράφει ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας αναφερόμενος σε αυτό το… Κορόμηλο.

