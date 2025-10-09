Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS October 9, 2025

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,2 εκατ. δολάρια).

«Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι για το δυνατό και οραματικό έργο του το οποίο, εν μέσω τρόμου της Αποκάλυψης, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Ματς Μαλ, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

Πρόκειται για έναν μυθιστοριογράφο και σεναριογράφο, γνωστό για τα δύσκολα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα, ενώ αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (Το τανγκό του σατανά, εκδόθηκε το 1985) και Η μελαγχολία της αντίστασης (1989), έχουν γυριστεί σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Τα δύο αυτά βιβλία του θεωρούνται και τα κορυφαία του έργα.

This year’s #NobelPrize laureate in literature László Krasznahorkai is a great epic writer in the Central European tradition that extends through Kafka to Thomas Bernhard, and is characterised by absurdism and grotesque excess. pic.twitter.com/7YraQAfhsG October 9, 2025

Το «Herscht 07769» έχει χαρακτηριστεί ως ένα σπουδαίο σύγχρονο γερμανικό μυθιστόρημα, λόγω της ακριβούς απεικόνισης της κοινωνικής αναταραχής της χώρας. Σε αυτό το βιβλίο δεν βρισκόμαστε σε έναν πυρετώδη εφιάλτη στα Καρπάθια, αλλά σε μια πιστευτή απεικόνιση μιας σύγχρονης μικρής πόλης στη Θουριγγία της Γερμανίας, η οποία ωστόσο μαστίζεται επίσης από κοινωνική αναρχία, δολοφονίες και εμπρησμούς. Ταυτόχρονα, ο τρόμος του μυθιστορήματος εκτυλίσσεται με φόντο τη δυνατή κληρονομιά του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Είναι ένα βιβλίο, γραμμένο σε μια ανάσα, για τη βία και την ομορφιά που «απίθανα» συνδυάζονται.

‘Herscht 07769’ by this year’s literature laureate László Krasznahorkai has been described as a great contemporary German novel, on account of its accuracy in portraying the country’s social unrest.



In ‘Herscht 07769’ we find ourselves in not a feverish nightmare in the… pic.twitter.com/QRzqFpizt5 October 9, 2025

Ποιός είναι ο Λάσλο Κρασναχορκάι

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι είναι γνωστός για το απαιτητικό, στοχαστικό ύφος και τις μεγάλες, συχνά χωρίς τελεία προτάσεις του.

Γεννήθηκε το 1954 στο Γκιούλα της Ουγγαρίας και σπούδασε νομικά και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Σέγκεντ και στη Βουδαπέστη.

Έγινε γνωστός με το πρώτο του μυθιστόρημα, «Η καταστροφή του Έσθεργκομ» (1985), ένα σκοτεινό έργο που εγκαινίασε το προσωπικό του λογοτεχνικό σύμπαν.

Παγκόσμια αναγνώριση απέκτησε με το «Οι δαίμονες του Λούγκατς» και το εμβληματικό «Η μελαγχολία της αντίστασης», το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μπέλα Ταρ με τον τίτλο Werckmeister Harmonies. Η συνεργασία του με τον Ταρ υπήρξε μακρόχρονη και καθοριστική για την παρουσίαση της δουλειάς του στο διεθνές κοινό.

Το έργο του διακρίνεται για τη φιλοσοφική του διάσταση, τη βαθειά απαισιοδοξία, την πνευματική ένταση και την αφηγηματική υπομονή. Αν και δύσκολος, έχει φανατικό αναγνωστικό κοινό σε όλο τον κόσμο.

Έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Μαν Μπούκερ για το σύνολο του έργου του το 2015. Ζει ανάμεσα στην Ουγγαρία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία.

