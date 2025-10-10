Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

Τοποθέτηση που προκαλεί έκπληξη έκανε ο – προσφάτως μετεγγραφείς στη ΝΔ – Ανδρεάς Λοβέρδος, για τον Αλέξη Τσίπρα, ιδίως αν κάποιος θυμηθεί τι έλεγε στο όχι μακρινό παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατ’ αρχάς, τα… φρέσκα κουλούρια: μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Mega, ο πρώην υπουργός, σχολιάζοντας την παραίτηση του Α. Τσίπρα από βουλευτής, σημείωσε ότι «η κίνηση που έκανε είναι υποσχετική νέου κόμματος, που είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα επηρεάσει όλα τα κόμματα που είναι αριστερά της ΝΔ, γι’ αυτό δεν τον καλοβλέπουν, γι’ αυτό και ορισμένοι τα έχουν βάλει μαζί του».

«Εμένα», συνέχισε ο Α. Λοβέρδος, «ο κ. Τσίπρας δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του» ενώ υπογράμμισε ότι «στο πεδίο της αντιπολίτευσης, αφού δεν υπάρχει ένας ηγέτης, νομίζω μπορεί να παίξει έναν ρόλο».

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο πρώην υπουργός εκφράζεται με τρόπο, ας πούμε, θετικό για τον Α. Τσίπρα. Λίγο μετά την πρόσχώρησή του στη ΝΔ, μιλώντας στην ΕΡΤ είχε πει ότι «κυοφορείται το κόμμα Τσίπρα. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τον υποτιμήσω. Όσοι τον υποτίμησαν, τον βρήκαν μπροστά τους. Και είναι και κακό παιδί»

Γιατί οι απόψεις Λοβέρδου για Τσίπρα προκαλούν, τουλάχιστον, εντύπωση; Αρκεί κάποιος να θυμηθεί τα όσα έχει πει στο παρελθόν για τον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικά ανάφέρουμε:

«Είχα αποφασίσει να δείρω τον Τσίπρα μέσα στη Βουλή αλλά οι συνεργάτες μου με έπεισαν να μη το κάνω γιατί θα ήταν η πολιτική μου καταστροφή».

«Ο Τσίπρας έχει και ταλέντα, δεν έχει μόνο τη φαρμακερή γλώσσα. Γιατί η γλώσσα του είναι σκέτο δηλητήριο».

«Έχουμε τον χειρότερο πρωθυπουργό που θα μπορούσε ποτέ η χώρα να φανταστεί. Είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει το ρητό ότι στην Ελλάδα όποιος να ‘ναι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Να τος. Αυτός ο τύπος που κορόιδευε τέσσερα χρόνια».

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου…

Διαβάστε επίσης

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Πώς έσπασε η σιωπηρή συμμαχία Ανδρουλάκη – Γερουλάνου

«Καμπανάκι» Ροζάκη για τα ελληνοτουρκικά: Είμαστε όμηροι της Τουρκίας