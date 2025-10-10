Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Αν υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύει ακόμα ότι το πρόβλημα των υψηλών τιμών στο ρεύμα και στα σούπερ μάρκετ είναι (και) θέμα της ευρωπαϊκής ένωσης και πως μπορούν οι Βρυξέλλες να δώσουν κάποια λύση, αυτός είναι ο Γιώργος Αυτιάς.

Και το προσπαθεί όσο μπορεί να το θέσει στην Κομισιόν, παρότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν «δείξει» την ελληνική κυβέρνηση και τις πολιτικές της ως υπεύθυνες για την αφόρητη κατάσταση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παρά ταύτα ο δραστήριος, έστω και αιθεροβάμων, ευρωβουλευτής επιμένει.

Πήγε λοιπόν, τα είπε στον επίτροπο και τα εξηγεί σε ένα video, αναφέροντας και το πρόβλημα με τα κινέζικα προϊόντα.

