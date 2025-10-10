search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.10.2025 11:47

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

10.10.2025 11:47
Αν υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύει ακόμα ότι το πρόβλημα των υψηλών τιμών στο ρεύμα και στα σούπερ μάρκετ είναι (και) θέμα της ευρωπαϊκής ένωσης και πως μπορούν οι Βρυξέλλες να δώσουν κάποια λύση, αυτός είναι ο Γιώργος Αυτιάς.

Και το προσπαθεί όσο μπορεί να το θέσει στην Κομισιόν, παρότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν «δείξει» την ελληνική κυβέρνηση και τις πολιτικές της ως υπεύθυνες για την αφόρητη κατάσταση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παρά ταύτα ο δραστήριος, έστω και αιθεροβάμων, ευρωβουλευτής επιμένει.

Πήγε λοιπόν, τα είπε στον επίτροπο και τα εξηγεί σε ένα video, αναφέροντας και το πρόβλημα με τα κινέζικα προϊόντα.

«Καμπανάκι» Ροζάκη για τα ελληνοτουρκικά: Είμαστε όμηροι της Τουρκίας

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: Τα «δύο πρόσωπα» της ΝΔ

Ζητάει και τα ρέστα ο Κυριαζίδης από την Κωνσταντοπούλου: «Αυτή να ζητήσει συγγνώμη, οι 11 λέξεις που είπα ήταν ευχή»

